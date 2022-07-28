大學畢業生首份工期望人工$2.5萬 人力顧問：過分樂觀

【晴報專訊】經歷2年多疫情，經濟漸見「復常」，大學畢業生對前景期望亦變得樂觀。有調查發現，畢業生預期月薪平均達到2.53萬元，比上屆急升19%，料與生活成本上漲及疫情變化有關。

人力顧問指部分畢業生望獨自生活，薪酬要求較高。

有人事顧問指，畢業生眼見移民潮加劇人力需求，開價較進取，但提醒現時缺人的不是初級職位，且要面對失業大軍競爭，畢業生過分堅持叫價或錯失良機。

僱主品牌策劃機構Universum去年11月至今年5月訪問近4,500名本港大學生，發現他們對畢業後首份工作的期望薪酬顯著提高，由去年月薪2.12萬元，上升19%至今年的2.53萬，其中修讀工程與自然科學學生的預期更略高於平均數。

調查又發現，政府續獲各學科的大學生選為理想僱主，而摩根大通則為商科學生心中最具吸引力僱主。該公司亞太區執行董事Mike Parsons相信，調查結果反映本港年輕人擔心目前生活成本上漲、疫情變化及其他經濟因素，薪酬預期大幅上升亦可理解。

「失業大軍」願在薪酬妥協

人力顧問周綺萍（資料圖片）

毅知顧問公司董事總經理周綺萍表示，留意到今年畢業生起薪叫價的確更高，非專業職位亦開價2萬元，惟去年畢業生起薪點僅1.2萬至1.7萬元，相信因部分人家境較好，既無養家壓力，又希望獨自生活，「畀唔到佢要求就唔做，寧願接散工」。

周相信，人力需求增及疫情研判趨樂觀，令同學開價更進取，加上擔心「叫低咗」。但她提醒目前市場因移民潮等因素致人手流失的多是高級職位，加上面對過去2年的「失業大軍」競爭，後者搵工心理壓力較大，更願在薪酬妥協，若同學堅持叫價便難找到工作。

忌只著眼薪酬 發展機會亦重要

優才資源中心總監陳偉權則稱，畢業生「騎牛搵馬」心態更強，「做一兩個月見有更高人工就走」，相信影響會漸漸浮現，「資歷查核可能會做多啲」。環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥亦寄語，畢業生應「踏實」一點，公司能提供的發展機會同樣重要，避免過分著眼於薪酬。