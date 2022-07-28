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28/07/2022

MIRROR開騷險象環生 郭富城寄語多綵排保安全

#郭富城 #Mirror #演唱會 #風再起時 #陳瑞輝
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　　【晴報專訊】人氣男團MIRROR的紅館個唱成為全城熱話，但其舞台機關似乎危機四伏，為人詬病。跳唱經驗豐富的「舞台王者」郭富城（城城）昨日出席活動，直言擔心MIRROR在未熟悉舞台設計的情況下便演出，寄語他們加倍小心。

 

城城表示早前拍戲時傷及肋骨，小休了一段時間。

 

　　第46屆香港國際電影節昨日於西九文化區舉行記者會，由郭富城主演的《風再起時》，以及古天樂監製兼主演的科幻片《明日戰記》揭開序幕。連續四年擔任電影節大使的城城，分享拍攝《風》片時要由年輕演到老年，更要增磅扮中年發福，但隨後要迅速收肚腩，相當有挑戰性。

 

城城率一眾《風再起時》的演員出席記者會。

 

陳瑞輝報平安

 

　　城城又透露早前拍攝另一部電影《內幕》時傷及肋骨，小休了一段時間，「要吊威也去旋轉，難度好高，拍咗十個take，拉傷咗肋骨。雖然睇咗醫生話無事，但係都痛住繼續拍咗個幾月…好彩有兩個女呵番，冧晒！」提到早前他所住的豪宅有爆竊案，他表示事發後妻女都有點擔心，大廈亦已加強保安，但他認為所住的頂層單位無須再加強保安措施。

 

Frankie不慎墮台，幸好只是皮外傷。（IG截圖）

 

　　另外，近日MIRROR演唱會不時發生小意外，前晚一場，成員陳瑞輝（Frankie）更不慎墮台受傷，幸好只是皮外傷。對於此事，有多年舞台經驗的城城表示︰「其實每個歌手演出前，都要對個舞台設計好認識，亦都要綵排好多次，當然希望可以順順利利、平平安安…我本身唔知個舞台點設計，亦唔係好清楚成個情況；但對於一個舞台嘅演出、點樣去配合整個流程，最清楚嘅一定係監製。我以往演出前都一定會成個台行一次，甚至入紅館前先搭一個景去熟習個舞台，好似我之前啲演唱會有360度旋轉又有好多機關，都要花好多時間去綵排。」

 

　　至於受傷的Frankie，落台後即向鏡粉報平安，強調只是皮外傷；完騷後他寫道︰「我醫生都睇埋啦，完全無事，只係擦傷咋！」昨日Frankie再出po安慰粉絲，留言說︰「感謝各位關心！瞓一覺好番好多喇，我哋今晚（昨晚）繼續為大家表演。」而一眾鏡粉昨日發起聯署，向主辦方施壓，冀他們正視舞台安全問題。

 

轉載自: 晴報

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