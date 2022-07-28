今早凌晨，美儲局議息完畢，會公布結果。路透社調研了102位經濟學家，有98位認為：

（1）加息0.75厘，使聯邦基金利率升至2.25%至2.5%，這是美儲局認為是中性利率水平（即是不刺激經濟增長，也不遏止經濟增長）。

（2）9月會再加0.5厘，11月加0.25厘，到12月聯邦基金利率會達至3.25%至3.5%，與市場預期相若。





（3）美儲局會強調之後（即今次之後）的利率加減，是取決於經濟展望，尤其是通脹展望。

之前估今次會加足1厘息的預期是大大減少了，因為密歇根大學的消費者信心指數反映，消費者對一年及五年的通脹預期降溫了。

（iStock）

市場預期美聯邦基金利率會在2023年首季，在2023年2月，於3.5%至3.75%間見頂，然後回落，到2023年12月回落至3.00%至3.25%。

這個預期與市場的定價有所相背，市場價格今時已計入美儲局較緊的息率政策及經濟前景，故到2023年11月時利率是會回吐至2.75%至3.00%。

美儲局點陣圖的中位數反映，在2023年6月、9月間見到息會升上3.75%至4.00%，然後在2024年回見3.25%至3.5%（圖一）。

說了這麼一大串，就是：

（1）美儲局一度很騰雞，在點陣圖上反映可以加息至4%。

（2）市場亦嚴陣以待，價格已計入了美儲局較緊的息率政策，因此美儲局就算加0.75厘息也不太大礙。

（3）路透社的調查是近日才做，而近日美國通脹有放緩迹象，故已少了估加1厘息的人數，不加1厘，則加0.75厘已是很「緊」了。

如果公司業績不太差的話，估計美儲局公布加0.75厘息後，市場是會穩步向好，會否好到V彈就不知了。

美儲局會強調「通脹」但少提「衰退」，因為遏通脹會易帶來衰退，這兩個詞是美儲局最忌諱的。美儲局的工作有兩大目標：

（1）物價穩定（即是沒有通脹）；

（2）經濟要暢行（即是沒有衰退）。

如今美儲局是患上外熱（通脹）內寒（衰退）症，認真頭痛。驅外熱要用涼藥，但會增加內寒症；溫內寒，又會加重外熱之症。要怎醫？

大摩：標普跌至3000

不難，理順主次關係便可。

怎都不可以拿去浸冰水來降外熱，因為內寒過頭可以死人，故無論外熱到怎麼樣，都會次要，重點是要防止內寒（衰退）擴散，如內寒過頭，經濟衰到崩潰了，那時就算沒有外寒，美儲局也承受不起相關的指摘，所以無論美儲局怎樣大張旗鼓地話遏通脹，都會是大棒子高高舉起，輕輕放下。

美儲局強調要將通脹壓回至2%，但按照美國今時的犧牲率（Sacrifice Ratio）為2.39計（見7月26日文的解釋），美國要將今時9%通脹壓回至2%，即是要減7%通脹率。7% x 2.39即是要減逾16%的GDP增長。1980年伏爾克用了15個季度，將逾13%的通脹率壓至3%左右，此即是，如果鮑威爾忌憚將美GDP一下踏入通縮深淵，即是謂之後美經濟或要經歷一個漫長的經濟放緩期，才可以把美通脹壓回2%，又或美儲局投降，只把通脹壓一壓，就要又救經濟，要減息或QE了。

就算美股於美儲局議息後出現V彈，但怕好景不長，因為經濟前景差，市場一般估美股要進入個盈利衰退期（圖二）。摩根士丹利的Mike Wilson預期美標普500指數會先回下至三千點，之後才會啟動下個牛市。

美儲局加息對港股有甚麼影響？簡單。

（1）港資續流出，金管局又要接港元沽盤；

（2）港銀行同業結餘續跌，如跌破500億大件事了，銀行會急急加息；

（3）息一加，股樓均受壓。

祝各位荷包穩坐釣魚船。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。