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28/07/2022

常飲汽水、酸性飲品易崩牙蛀牙！哪些人最易有牙齒侵蝕？6個防止琺瑯質流失貼士分享

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　　正值炎夏，年輕人總愛以汽水解渴。惟有牙醫指，pH值低於7的酸性飲品和食物，均會侵触牙齒，嚴重會令牙齒象牙質外露和琺瑯質變脆弱，易咬崩牙和產生如「小火山口」的凹陷，增蛀牙風險。

 

牙醫黃凌旻

 

　　牙醫黃凌旻指，牙齒最內層有包含牙神經和血管、被黃色象牙質包圍的牙髓。牙冠部分的象牙質被琺瑯質保護，牙根部分的則受牙骨質、牙骨和牙肉包圍。而琺瑯質主要由鈣、磷等礦物質組成，保護牙齒在咀嚼、咬合時免受傷害，為人體最堅硬的組織，一般是透明或乳白色。

 

侵蝕琺瑯質

 

　　惟琺瑯質也有「天敵」，口腔中的酸性物質可將其溶解。黃引述一項外國研究比較飲用與不飲用運動飲品的泳手，發現前者牙齒侵触風險高2.5倍，而跟不飲用運動飲品的非泳手對比，風險更是高15倍，可見運動飲品與牙齒侵触有明顯關係。

 

加有檸檬酸的飲品，會溶解牙齒的琺瑯質，導致象牙質外露。

 

　　黃解釋，口水的pH值正常為7，pH值會隨進食下降，當pH值降至5.5以下，琺瑯質就開始流失，故任何低於pH7的食物和飲品，如加有檸檬酸的汽水和運動飲品，都會溶解琺瑯質，令象牙質外露，使牙髓受從外至內的刺激，產生敏感和痹痛；另港人常見的胃酸倒流，也會引致牙齒侵触。

 

　　黃稱，若牙齒長期受侵蝕，牙面或只剩象牙質，變得光滑「閃令令」及變黃，且由於琺瑯質和象牙質的抗酸能力不同，象牙質更易溶解，令未被溶解的琺瑯質變得脆弱及凌空，吃硬物如花生，即有機會咬崩牙、產生如「小火山口」的凹陷和碎開。且凹痕一般較難清潔，牙菌膜易積聚，故牙齒侵蝕最終導致蛀牙。

 

　　黃又指，有患者的牙齒因長期受酸性侵触，致牙房收縮，形成結石；惟若結石過多，血管可用空間減，影響血液供應，令牙髓壞死，增感染和牙瘡形成風險，嚴重會令牙變灰黑、咬合時痛，甚至影響外觀，出現下面面型縮短。

 

 

惡化較慢 初期易被忽略

 

　　至於牙齒侵触和蛀牙，黃指，兩者最大分別在於後者由細菌引起，細菌除會分解食物並產生酸性侵蝕牙齒，亦自我繁殖，過程快速，但痹疼持續。前者則不涉細菌，且牙齒敏感只短暫維持幾秒，但病情影響整個口腔並以上門牙及大牙最高危；惡化程度較慢，初期未必有明顯病徵，是常被忽略的慢性都市病。

 

 

轉載自: 晴報

 

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