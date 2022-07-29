  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

29/07/2022

保錡購買力驚人 杜如風認輸︰終於遇到對手

#杜如風 #吳保錡 #王頌茵 #拆你個夢
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】杜如風、ERROR成員吳保錡及王頌茵（Kathy仔）主持的ViuTV全新節目《拆你個夢》正播映，出名是購物狂的杜如風，發現保錡的購買力同樣驚人；前者愛好潮流名牌，後者則搶購限量運動用品，所以一拍即合上契，杜如風更甘拜下風，笑稱終於遇到對手。

 

（左起）Kathy仔、杜如風及保錡以搞笑方式為嘉賓解夢。

 

　　三位主持在《拆你個夢》中，以搞笑方式替嘉賓重返夢境，或將夢境重組，由解夢專家拆解夢中迷思，助嘉賓解開心結。拍攝期間，杜如風失驚無神獲安排與型男栢天男跳辣身舞，令她十分難忘。「節目組無啦啦拉我同栢天男跳舞，我仲要著住高踭鞋，但都跳到，仲要完全無夾過。」提起栢天男，她即「流晒口水」：「佢梗係啱我先咁難忘啦，佢個人又仙氣，又有啲似金城武，好彩無被佢電暈，只係暈暈哋，老娘都見過世面嘅。」

 

杜如風大讚栢天男有金城武的影子。（IG圖片）

 

互相欣賞成契姊弟

 

杜如風自言一見到男神梁朝偉，便會緊張得肚痛。（資料圖片）

 

　　見慣世面的杜如風，坦言只有影帝梁朝偉一人能令她暈倒。「我一見到佢（偉仔）真人，我就肚痛急屎，緊張得滯。一見到佢就忘我，無論有幾多人阻撓，都阻止唔到我。」身旁的保錡插口說︰「（如果）畀埋個面豬登你（錫錫），你咪瀨埋出嚟？」口不擇言的杜如風竟說︰「再畀埋佢食…」她再補充︰「我哋平時啲話題就係咁。」兩人同樣賤嘴，難怪合拍到要上契，保錡說：「其實只係口頭上，我哋拍節目先認識，大家都啱傾，佢鍾意買名牌，我又鍾意買嘢，好欣賞佢啲衫，好靚。」

 

杜如風與保錡同樣熱愛購物，合拍得要上契。

 

　　被喻為「購物達人」的杜如風，大爆保錡shopping的戰鬥力比她有過之而無不及。她說：「佢誇張過我，佢一路做節目一路買嘢，仲要唔平㗎！佢真係可以同我鬥買嘢，我終於遇到對手。」保錡笑騎騎說︰「因為『大彎刀』成日出新貨，所以要快啲抽（籤），唔抽就無。」不過他否認敗家，「我唔係買好貴嘅嘢，通常有折先買。同埋我自己搵錢自己使，敗家嘅意思係使父母嘅錢，但我父母本身都無。」既然跟杜如風如此合拍，理應成為戀人？保錡即說：「咁我又未有資格同佢拍拖，佢鍾意買名牌，我就買『大彎刀』。如果佢開倉，應該會轟動全港，因為佢大部分（珍藏）都未拆牌，應該好多人去買，到時佢就可以換樓。」

 

保錡早前應邀和陶大宇任節目嘉賓，心情十分興奮。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#杜如風 #吳保錡 #王頌茵 #拆你個夢

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk