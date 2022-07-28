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28/07/2022

移民潮｜移居外地，有人後悔想回家，有人樂於面對新環境新文化！3大因素影響適應力

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  • 梁若芊

    梁若芊

    臨床心理學家、臨床心理學碩士及博士、香港心理學會院士。過去三十多年，曾任職於香港和加拿大的懲教部門、青山醫院門診部，及在香港大學先後主理輔導和學生事務之責。

    2021年終於進入半退休狀態，有限度私人執業和繼續參與心理健康教育工作了！

    心理攻防戰

    本欄逢周四更新

　　近日輿論界KOL各自表述移居人士的生活。有人引述那些經濟困難，既找不到合適的工作，又擔心存款不敷應用，孩子又嚷著不知道老師同學在談論甚麼……。於是有人後悔，有人打算回家。但是另一群KOL認識的人卻是生活愉快，既喜歡地大物博，氣氛輕鬆，又欣賞人情世故，就算在工作上社交上重新開始，也樂於面對現實。

 

究竟甚麼因素會影響人的適應力呢？

 

　　任何人去到新環境時都會有文化衝擊（culture shock），覺得新地方和舊地方大不同，例如不在公車地鐵上高談闊論，生活節奏是慢活等。要有能力觀察到這些差異絕對不困難，只要多留意他人的行為習慣便可。但是最影響適應的，就是你對這些差異的態度。如果你瞧不起人家的習慣，要我行我素，硬要覺得自己的那一套遠勝人家的，甚至質疑為甚麼人家不仿效依從你那一套，那麼人家難免會對你投以不太友善的眼光。而你這種對人家的文化嗤之以鼻的態度，就會令你固步自封，跟隨自己的獨特喜好而行，永遠抗拒融入人家的社會文化中。

 

　　另一個重要因素就是接受一個新的開始。很多情況之下都是要放下昔日光輝和知名度，重新建立自己和社交網絡。如果能夠洗盡鉛華，從零開始，就會有新天新地。愈是戀棧昔日，便愈難走出自己的舒適圈和固有框框，這就窒礙了新發展新出路。

 

《凪的新生活》劇照

 

　　第三個因素就是時間。給自己和身邊的人充分時間去適應新環境新文化。回想一下，你在人生旅途上，每一站每一階段，例如轉校、轉工、結婚、為人父母等都有新轉變新衝擊，初期困難重重，不明白不習慣，但是過了一段時間，你便不再焦慮，開始喜歡或接受新環境新角色了。「欲速則不達」是很有智慧的，後悔可能是源於急進！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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