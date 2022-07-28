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28/07/2022

芫荽不再是伴碟陪襯！強健骨骼、預防黃斑病變？營養師公開4個芫荽鮮為人知益處

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  • 曾欣欣

    曾欣欣

    鍾情Superfoods超級食物，以廚房做Playground！加拿大註冊營養師、代言人、5書作者，最新著作《就這樣EatClean減脂》。

    欣欣食乜嘢

    本欄逢週四更新

　　伴碟之冠芫荽，一直只被視為香草，在菜式中可有可無。如果你對芫荽不抗拒，或者吃多一點對身體帶來更大好處。就讓我分享四個芫荽的健康功效。

 

（圖片由作者提供）

 

1.芫荽維持骨骼健康

 

　　除了需要鈣質及維他命D之外，還需要其他營養素去維持骨骼健康，其中一款營養素，就是維他命K。維他命K能維持骨骼強健，提供負責製造骨細胞的成骨細胞，有助增加骨密度。骨密度是一個重要指標，去衡量骨細胞當中的礦物質水平。研究顯示，當骨密度低，會增加骨折的風險。2017年就有一項中國研究證實，維他命K進食量與骨折風險扯上關係。進食量愈低，骨折的風險就愈高。每1/4杯芫荽就已經提供兩倍半以上全日所需維他命K。所以如果有你不抗拒芫荽，就索性將其當做蔬菜般進食。

 

2.芫荽有助減少黃斑病變

 

　　芫荽中的胡蘿蔔素，特別是葉黃素及玉米黃素，全部都有助保護眼睛及視力健康。胡蘿蔔素是植物當中的強力抗氧化物，防止細胞受氧化破壞。而大家都聽過的葉黃素及玉米黃素，於芫荽含量頗高，跟其他深綠葉菜相同，特別能減少引致失明的黃斑病變的風險。另外1/4杯芫荽亦提供每天一半的維他命A，此脂肪溶性維他命有助保護眼角膜，同樣鞏固眼睛健康。

 

3.芫荽有助辟除口氣

 

　　古人會咀嚼芫荽去辟除口氣，研究花卉學者解釋芫荽中的天然油有助清新口腔。我自己就未試過齋食，有試過的讀者請分享經驗。另外，芫荽亦含有葉綠素，有研究發現葉綠素有助剔除體臭，不過就未證實到究竟要進食多少才有此功效。無論芫荽是否能夠辟味，不抗拒者進食多一點也未嘗不可。

 

（圖片由作者提供）

 

4.芫荽有助抗癌

 

　　十字花科蔬菜我在本專欄也討論過多次，傘形科蔬菜則是第一次。芫荽屬於傘形科蔬菜家族其中一個成員，家族亦包括胡蘿蔔、西芹及其他常見西式香草。傘形科家族近年開始受到注目，主要是因為初步研究顯示他們亦跟十字花科蔬菜相若，有抗癌功效。芫荽，是類黃酮抗氧化物的豐富來源，在芫荽發現的類黃酮，例如楊梅素及芹菜素，在初步試管及動物實驗中顯出有抗癌活性。另外，芫荽亦提供高含量維他命C，屬於抗氧化抗癌物質，有助降低整體癌症風險。

 

芫荽營養資訊（1/4杯）

熱量：6卡

蛋白質：0.5克

碳水化合物：1克

膳食纖維：0.5克

脂肪：微量

 

 

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