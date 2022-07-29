MIRROR演唱會墜屏幕 砸舞蹈員5傷其中1人嚴重 演唱會腰斬

【晴報專訊】男團MIRROR演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》昨晚舉行第四場時，發生嚴重意外，表演進行期間，垂吊在紅館天花板的大型螢光幕突然墜落，擊中及壓住兩名舞蹈員，目前被送往醫院救治，傷勢未明，演唱會亦隨即腰斬，觀眾緊急疏散。新聞處指事故造成5人受傷，2人送往伊院，1人嚴重，據知一人是Collar成員蘇芷晴男友。

（網上截圖）

事發前，MIRROR成員呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）及一眾舞蹈員正在跳唱快歌《Elevator》，期間懸掛大螢幕的鋼纜疑似突然鬆脫，只剩一條鋼纜不足以支撐整個大螢幕，結果大螢幕迅即墜落，先擊中一名男舞蹈員，然後再壓住另一舞蹈員，全場觀眾嚇得尖叫。大會立即開啟會場大燈，並呼籲觀眾離場，同時救護人員到台上治理傷者；但部分觀眾未有離開，MIRROR經理人黃慧君（花姐）拿咪高峰上台，再次呼籲公眾離場，隨後警車及救護車到場，將傷者送院治理。

事故造成5人受傷，2人送往伊院治理。（網上截圖）

粉絲陳小姐質疑為何公司要找平價製作公司承包工作，又謂觀眾離場秩序大致良好，但有些人嚇到走不動，亦有人因而哭泣，強調不希望有任何人受傷。

英國註冊機械工程師盧覺強指，屏幕約重200磅，離地10米，落地時速50公里，如屏幕的角先落地，卸力後重273磅，如直接落地更達703磅，直言「一定重傷骨折」。