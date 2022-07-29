行山逾半年12亡 7月首3周122宗中暑 效網紅「打卡片」忽略危險

【晴報專訊】天氣持續酷熱，連帶行山和水上活動意外亦趨增。消防處昨表示，本月首3周已錄得122宗行山中暑求助個案，逼近去年整個7月的191宗，而今年首6個多月的攀山拯救個案，已錄得12人死亡，連同近日的意外，估計死亡數字已超逾去年全年的14人。協助救援的民安隊表示，不少市民可能只看網紅的「打卡片」後，即去「快餐式」行山，忽略途中危險，籲市民行山前應做好路線規劃。

今年首半年多的攀山拯救個案錄12人死亡，連同近日意外，料死亡數字已超逾去年全年14人。（資料圖片）

警方新界南總區衝鋒隊署理總督察賴文豪表示，今年截至本月27日，總區錄得224宗戶外活動求救個案，當中有造成傷亡，如上月2日一對男女於欣澳墮海身亡；本月23日一男子疑於大嶼山西狗牙暈倒後不治等。飛行服務隊副飛行行動經理區啟泰亦指，至本周二（26日）為止，今年共有418宗近岸搜救召喚，當中20宗是在酷熱警告生效時接獲，6宗屬嚴重個案。

飛行服務隊今年共收到418宗近岸搜救召喚

不少人「快餐式」行山

消防處高級消防隊長（攀山拯救專隊）羅文傑稱，去年6成中暑個案是在7至9月發生，有逾330宗；惟單本月截至21日，已錄得122宗；而去年全年攀山拯救個案涉及14人死亡，惟今年截至本月21日，已有12人死，且因上周在鳳凰山、雞公嶺等地亦錄得死亡個案，相信數字已超逾去年。他強調，中暑不會突然發生，而是有過程的，如身體發出警號，就應馬上停止，否則增加死亡風險。

有30多年拯救經驗的民安隊山嶺搜救中隊第4分隊指揮官李家明認為，近數年多了市民行山時發生意外，相信不少是「快餐式」行山，看了網紅影片便出發，「KOL經常只拍到美景和『打卡位』，但很多時候省略了危險的地方」，且影片亦未必能反應當地最新路況。新界北總區快速應變部隊高級督察蔡清峰亦強調，不少行山「打卡位」有潛在危險，市民應避免為拍照而前往，行山時突發風險無處不在，要時刻留意自己和他人情況。

本月6宗水上活動事故4死

另消防處高級消防隊長（潛水組）張家和稱，去年水上活動的求助個案，由2019年約90多宗升至去年130多宗，本月其中6宗事故更造成4人死亡。他指海水會因太陽照射而令溫度增，故水中進行劇烈運動亦可中暑，重申運動前後應補水，並穿戴好合適防護衣物。