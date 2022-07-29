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29/07/2022

愛陽光與海灘 鄭欣宜拒著比堅尼

#鄭欣宜
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　　【晴報專訊】早前返加拿大探親的鄭欣宜，昨日出席旅遊活動，她表示在加國沒有太多時間遊玩，所以十分掛念旅行的日子，希望能到泰國享受陽光與海灘。不過，欣宜笑言不會穿比堅尼示人，因過不到自己的心理關口。

 

欣宜避談會否與另一半去旅行。

 

　　鄭欣宜昨日到荃灣出席旅遊玩樂體驗展，她表示最近天氣炎熱，出外工作不停流汗，因而更想去旅行。欣宜首選泰國︰「泰國又平又好玩，加上入境唔使隔離，可以用盡時間去吃喝玩樂。」早前欣宜返加國探親，但她透露遊玩時間不多，所以希望有一個真正的長假期享受陽光與海灘，她笑謂︰「去沙灘都會著一件頭泳衣，但係我一生人都唔會著比堅尼，過唔到自己嗰關。」

 

欣宜早前返加拿大探親，惜未有時間四處遊玩。（資料圖片）

 

　　雖然欣宜自言不會穿比堅尼，但見她身形fit了，她解釋︰「一直有做運動，雖然之前返加拿大少咗運動，但行路多咗，都幫助修身。」她又指最近忙於排舞及做gym，準備九月舉行的拉闊音樂會，而她直言希望音樂會後能去旅行。至於會否帶另一半同行？欣宜說︰「任何人都可以一齊去玩，不過我就想同阿Ben（髮型師）去，佢係我認為最好嘅旅行玩伴。（對感情事低調？）我一向都低調處理感情事。」

 

憶演出時平地仆低

 

欣宜將於9月6日，與「教主」盧瀚霆舉行拉闊音樂會。（資料圖片）

 

　　另外，提到MIRROR演唱會意外頻生，欣宜認為舞台設機關有好、有不好，但最重要安全。欣宜說︰「我自己就反而想有機關，成個人升上嚟幾有型，好似之前軒公（張敬軒）演唱會，有成個『光波爐』咁嘅機關，喺半空同觀眾近距離接觸。」問她以往開騷期間可有遇到危險狀況？她憶述︰「我曾經試過喺平地都仆低，好似仲要著住波鞋，所以對我嚟講真係步步驚心。」欣宜指個唱總監的角色十分重要，因為她曾於演出時險些跌倒，幸得總監透過耳機提醒她。

 

欣宜示範放假時的「梳乎」睡姿。

 

轉載自: 晴報

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