揮捍打golf一剎，有人等上樓等了17年

在電視上出現了廣告，一個很奇怪的廣告，就是粉嶺高爾夫球會請了很多人，拍一些很軟性的廣告，去宣傳珍惜那裏的歷史文化和自然景觀。

廣告之後，電視台新聞出現另一個畫面，訪問了一個住劏房的中年男子。這些日子，天氣酷熱，即使晚上也很難入睡，何況木板床有木蝨，令他叫苦連天。現在政府開放消暑中心讓一些有需要的人過夜，他便走去睡。

他給記者展示一張申請公屋的信件，年份是2005年。不錯，他輪候了公屋17年，因為他是單身，亦在盛年，輪候沒有優勢；他說按照目前輪候進度，5年之後才有機會編配公屋。

兩年前「土地大辯論」，最受爭議的是粉嶺高爾夫球場用地。當時政府結果作出讓步，不敢收回整個高爾夫球場，只劃出粉錦公路以東32公頃用地，興建公營房屋。最新公布當中約1/3，即9.5公頃將用作公營房屋及特殊學校，提供約1.2萬個單位，較過往公布大約1萬個增多20%，預計2029年可以完成。

（晴報資料圖片）

就在土木工程拓展署夥同規劃署諮詢區議會之際，有心人出手，而且環環緊扣。

哥爾夫球會委託顧問反擊，批評政府生態評估低估那裏動物群，如飛蛾蝙蝠種類，具有保育價值。又指擬建屋的地方地質條件不理想，地基要深入地下100米；更警告政府若推行發展計劃，將導致甚麼不可逆轉的後果。

其實說到底，就是這班權貴，把這個屬於香港人最珍貴的地方，作為自己私人遊樂空間。我支持保留高爾夫球場，不過先請你們這班權貴把高爾夫球場用地交回給香港人，讓每一個香港人不用入會，可以隨時去打波，享受讓那片大自然景色，這才是最應該見到的結果。

你們敢接受這個條件嗎？你們現在花這麼多錢，以保育作理由、以珍惜作掩飾，目的是想推翻政府兩年前的決定，以滿足你們一己私欲吧。

如果仍然由得你們一班權貴，繼續在那裏享受這麼特權時，倒不如拿出來興建屋公屋。

此外，又有一批北區鄉紳，走出來反對，說在那裏興建公屋將會影響交通。沒去過的那裏的人，以為真的很嚴重；坦白說，高爾夫球會距離上水不足5分鐘車程。若要發展公屋的話，只要擴濶馬路，與此同時興建一條路連接上高速公路便可以。

想問問這班所謂鄉紳，如果政府現在要收他們手中土地興建房屋的話，相信他們第一時間撲出來舉腳贊成，因為他們可以將他們的土地賣走，立即套現。到時又看看他們會不會說，怕影響周邊交通而不賣出土地？

反對的還有立法會議員，興建一萬個單位便影響交通，簡直不知所謂！最近又有人出錢找人寫報告寫文章，去反對政府的東大嶼填海計劃……

突然之間，這些不同事件看似風馬牛不相及，但目的一樣，就出手去壓住政府，不讓開發土地、不讓填海，目的就是封殺香港的土地供應，以托高樓價。不讓填海，自然對那些坐擁幾千萬呎土地儲備的地產財團，延續霸權。不讓高爾夫球會起公屋，自然對那些2000個交了幾百萬做會員的權貴，繼續享受特權。

這些人當中，不乏建制派，但不代表甚麼，他們也是只顧利益，追逐財利。他們才不管那些等上樓的人，像剛提到電視訪問上那位中年男子，若一切順利，等足22年，到2027年才可以上樓了。請問你們這些坐在大班房，日日有司機接送，不管是大地產商二代三代，還有那些專業人士，就在你們揮捍打球一剎，可知有人等上樓要等上22年？

當國家主席習近平在香港回歸25年時，希望香港特區政府讓香港人住得好一點，你們還好意思叫人把這片土地留給你們！