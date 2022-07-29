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29/07/2022

聯儲的鴿派加息

#通脹 #加息 #美國經濟 #聯儲局
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　美聯儲公開市場委員會於7月27日再度加息75點。今年3月以來FOMC的加息力度，是1981年以來所未見的，美國貨幣政策仍然保持著強硬的態勢，但是美股卻應聲大漲。

 

　　市場反應如此正面，就是因為聯儲主席鮑威爾的一句話，「it likely will become appropriate to slow the pace of increases」（可能減少加息幅度的時機變得合適了）。這可能是鮑威爾職業生涯中最值錢的一句話。儘管聯儲以四十年來最激進的方式繼續加息，股市卻大悅。

 

　　美國的通貨膨脹仍在飛快地上漲，6月CPI通脹達到9.1%，實際生活中感受到的物價壓力更大，以至成為11月中期選舉的最大經濟議題。聯儲去年對形勢的誤判，使得今年不得不放棄過去二十年的加息傳統，以極其激進的方式，推進貨幣政策正常化，不惜代價遏制物價上升趨勢。

 

（iStock）

　

　　然而，最近在生產和消費領域出現了一些經濟放緩的跡象。服務業PMI和生產PMI分別跌到榮枯線之下，密歇根大學消費信心指數也出現大幅下滑，市場對經濟陷入衰退的擔憂大幅升溫。股市債市的交易主題也從通貨膨脹轉向經濟衰退。

 

　　但是美國的物價壓力依然沉重，民生訴求依然強烈，就業市場依然熾熱。如何平衡聯儲的物價政策目標和市場對經濟衰退的擔心，便成為本次FOMC會議的一大考驗。鮑威爾領導下的聯儲，罕見地運用平衡話術，既維持政策方向，又化解了市場焦慮。

 

　　鮑威爾一個月前剛剛面對國會發出，「不惜代價也要遏制」的決心，此時此刻減低加息力度，在政治上不正確，對於控制通脹也沒有益處。所以貨幣政策決策層堅持了加息75點，並重申抗擊通脹的決心。

 

　　但是另一方面，金融市場需要安撫。資產價格的暴跌，不僅是通過金融抑制來減輕經濟過熱的問題，它也可能演變成金融風險，更會影響實體經濟的信心。鮑威爾通過語言暗示，聯儲已經意識到衰退的問題，並會根據情況調整加息政策，每次加息75點的超大碼操作可能已經結束，一招紓緩了市場的焦慮。被稱為新債王的岡薩勒斯甚至提出，聯儲不再落後於形勢。

 

　　聯儲有沒有落後於形勢？落後於甚麼形勢？聯儲在面對通貨膨脹上，仍然落後於形勢，通脹逼近雙位數，低端工資仍在飆升中，油價和糧價上漲仍然失控，而且並非在貨幣政策可以控制的范圍之內。筆者認為聯儲在應對通脹上仍然不得要領。雖然隨著基數效應等因素，CPI通脹可能會回落到4-5%的水平，可是距離降到2%的政策目標區仍然遙遙無期。

 

　　聯儲對經濟下滑風險的反應較快，可以說沒有落後於形勢，但是解決方案上卻是遇到難題。聯儲需要同時兼顧物價、就業和增長三個目標，針對這些問題的政策工具不同，甚至可能是相矛盾的。

 

　　筆者預測9月和11月加息50點，12月加息25點。未來幾個月的經濟數據，可能影響聯儲的決策。明年有可能降息，不過力度和時機暫時無法評估。

 

　　（本文為個人意見，不代表所在公司的立場，亦非投資建議或勸誘）
　

 

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