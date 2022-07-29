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29/07/2022

人才短缺！招聘難！管理者面對5大挑戰！AI、區塊鏈等如何讓人力資源管理變得更輕鬆精準？

#職場文化 #疫情 #商業 #行業 #人工智能 #人力資源 #區塊鏈 #機器學習 #羅兵咸永道 #技術應用
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　　人才短缺，招聘困難，但倘能有效利用技術，提升現有人才質素，更有助業務的發展。

 

　　有報告指出，人力資源部門在各項技術上都有需求，部分環球企業的人事管理部門，一直有採用不同科技如數據分析，配合業務發展。讓企業最具價值的人力資源，可更有效發揮作用。

 

　　羅兵咸永道2022年人力資源科技報告，探討可引入科技的人力資源範疇：1.透過數據分析，增加人力資源洞察力；2.有效利用招聘技術及平台；3.引入雲端化人力資源系統；4.幫助發展員工個人技術。

 

人工智能機器學習 關鍵變革

 

　　羅兵咸永道的報告，目標是協助人力資源管理人作出正確的技術決策。該報告走訪了688位美國人力資源領袖，結果顯示，人力資源管理人在推動技術應用、選擇合適的供應商合作夥伴、支持新的數碼技術轉型方面，都有需要改進的空間。其實有效利用技術，能讓人力資源管理更輕鬆及精準：

 

1. 機器學習及人工智能。根據IEEE全球研究報告，2022年的關鍵技術變革將是人工智能（AI）和機器學習（21%）、雲運算（20%）及5G（17%）。該報告又指，全球66%的商業領袖和分析師一致認為，人工智能將在未來1至5年內，差不多是推動所有行業的創新。企業品牌顧問機構Exaqueo的高級僱主品牌策略師Mark Hornung稱，人工智能和機器學習將幫助人力資源經理減少工作量，同時在2022年進一步提高企業的整體生產力。

 

2. 區塊鏈技術。Morgan Philips Group研究表示，區塊鏈將在2022年改變人力資源技術發展。例如區塊鏈提供的安全技術，可讓員工透過網絡加密技術和公司安全地共享信息，亦可允許招聘人員驗證員工數據，日後甚至可應用到教育和事業成就個人資料上。區塊鏈的標準化能力可改善人力資源部門之間的協作，從而提高系統的質量。

 

3. 數碼化學習、培訓和發展。疫情下令人才培訓關注度提高，數碼學習平台冒起，更多平台讓企業共享檔案及資源、自動化工作流程，甚至為積極的員工提供專業發展空間。以工作為本的學習方式，可鼓勵員工更加積極主動，員工本身亦可為實現個人目標而努力。

 

 

 

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