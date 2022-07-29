MIRROR演唱會意外｜粉絲受驚、不安？紅十字會啟動心理支援熱線、教3招應對方法+呼吸練習放鬆心情

MIRROR紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》開鑼數天已意外頻生，於昨晚（28日）第4場演出途中，突然有大型屏幕墮下，壓傷兩名舞蹈員！大型意外突然發生在眼前，或會令在場人士受驚，有見及此，紅十字會推出心理支援熱線，為有需要人士提供情緒支援！

MIRROR紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》

（圖片來源：MIRROR／Facebook）

香港紅十字會表示已因應狀況啟動「Shall We Talk」心理支援熱線，為有需要人士提供情緒支援。所有人士包括工作人員、現場觀眾或從媒體得知有關消息的人士，如果因事件而引致情緒不安，均可致電有關熱線。有關服務除了由已受相關訓練的職員及義工提供，亦有臨床心理學家作出支援。

「Shall We Talk」心理支援熱線

熱線號碼：+852 5164 5040

熱線服務時間：

1. 即時至7月29日晚上10時正

2. 7月30日上午10時正至晚上6時正

*市民亦可以WhatsApp 至+852 5164 5040或Telegram @hkrcshallwetalk預約服務。

（圖片來源：香港紅十字會／Facebook）

意外片段事發後在網上瘋傳，除了會加劇在場人土情緒，亦有機會引至他人不安！紅十字會提提大家，如受危急事故影響出現情緒困擾，可以：

1. 暫停觀看相關片段、社交媒體或新聞；

2. 找朋友傾訴或陪伴；

3. 照顧自己，盡可能休息。

除此之外，亦可參考紅十字會提供的呼吸練習教學，放鬆心情：

（圖片來源：香港紅十字會／Facebook）