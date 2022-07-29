最強遊戲手機？Asus ROG Phone 6航太級散熱系統 +專屬遊戲按鍵，打機爽爆！

Asus的ROG Phone系列一直都是遊戲手機的代名詞，新一代ROG Phone 6系列亦正式登場，分別有ROG Phone 6和ROG Phone 6 Pro兩款，當中以後者擁有最強勁的規格，更是首款在港發售的Snapdragon 8+ Gen 1手機。

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ROG Phone 6與ROG Phone 6 Pro的基本規格是相同，前者提供了12GB + 256GB及16GB + 512GB版本，後者則備有18GB + 512GB版本。兩個型號的主要分別，在於ROG Phone 6 Pro的機背加入了2吋OLED熒幕，不單使用手機時能顯示燈效，接收到來電或通知也會出現提示，甚至可自定顯示的文字或圖像內容。

ROG Phone 6 系列支援屏幕指紋解鎖功能。（圖片由作者提供）

ROG Phone 6 Pro的機背加入了2吋OLED熒幕，能顯示不同燈效。（圖片由作者提供）

手機設有三個主鏡頭，分别是5,000萬像素標準、1,300萬像素125°超廣角和500萬像素微距。（圖片由作者提供）

機底設有USB Type-C介面及耳機插孔。（圖片由作者提供）

音量鍵及電源鍵設在機身右側，兩側還設有超音波AirTriggers 6按鍵。（圖片由作者提供）

ROG Phone 6系列設計與上代相若，備有黑白兩色選擇（按：ROG Phone 6 Pro只有白色），機身保留了雙 7 磁鐵立體聲揚聲器、ESS DAC及Dirac音效系統，更加入了IPX4防潑水功能。ROG Phone 6系列採用新一代的Snapdragon 8+ Gen 1，並內置6,000mAh電池（支援65W快充），而6.78吋FHD+ AMOLED熒幕以Corning Gorilla Glass Victus保護，支援165Hz更新率、720Hz 觸控取樣率及HDR10+認證。

機身左側更設有另一設有USB Type-C介面，用以充電或連接空氣動力風扇6。（圖片由作者提供）

ROG Phone 6系列支援雙SIM卡，惟不設記憶卡插槽。（圖片由作者提供）

ROG Phone 6系列的熒幕支援165Hz更新率，顯示內容時可更流暢。（圖片由作者提供）

ROG Phone 6 Pro搭載Snapdragon 8+ Gen 1處理器，啟動X模式後安兔兔測試有超過111萬多分，屬頂級效能表現。（圖片由作者提供）

為了顧及手遊的需要，ROG Phone 6系列用上GameCool 6散熱系統，有航太級低雷諾數散熱層及液態均溫板和石墨片來降溫，透過專屬配件空氣動力風扇 6，更能為理器周圍的表面溫度降低25°C，這個配件兼提供了額外四個遊戲按鍵、可顯示RGB燈效及作手機支撐。機身亦保留了超聲波AirTrigger 6按鍵，是次更加入按下觸發雙操作、按下／抬起分別觸發，以及體感方向鍵等新功能來加強遊戲操控。

專屬配件空氣動力風扇 6提供了額外四個遊戲按鍵，更可顯示RGB燈效及作手機支撐。（圖片由作者提供）

內置的Armoury Crate可為遊戲逐一自訂最合適的優化設定。（圖片由作者提供）

遊戲進行時可透過Game Genie查看系統資訊及進行相關設置。（圖片由作者提供）

總結

如果你喜愛玩手機遊戲，筆者覺得ROG Phone 6系列是不二之選，主因是效能強勁之餘，Asus也有一系列配件增加打機時的體驗。另一方面，即日至8月2日購買ROG Phone 6系列，會贈送空氣動力風扇 6、專用DEVILCASE保護殼及原廠玻璃保護貼，而現有的ROG Phone用戶更會額外贈送ROG Gamepad手掣。

作業系統：Android 12

處理器：Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3.19GHz八核

記憶體：12GB/16GB/18GB RAM / 256GB/512GB ROM

顯示屏：2,448 x 1,080像素，6.78吋多點觸控AMOLED

制式：GSM / WCDMA / LTE / 5G

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2

鏡頭：1,200萬像素（前置） / 5,000像素標準 + 1,300 萬像素125°超廣角 + 500萬像素微距（後置）

其他：GPS/Galileo/GLONASS/Beidou/QZSS/NavIC / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置6,000mAh

體積：173 x 77 x 10.3毫米

重量：239克

售價：$7,998（12GB + 256GB）/ $8,998（16GB + 512GB）/ $10,298（18GB + 512GB）

查詢：Asus 3582 4770