【投資精叻點】拆解美國科技股業績　納指跑贏之謎！META前景暗淡？

嘉賓：CFO講年報作者、執業會計師 Benny

美股業績期如火如荼，多隻龍頭科技股陸續放榜，投資精叻點再次請嚟CFO講年報作者Benny，為我哋拆解微軟(美:MSFT)、Meta(美:META)業績。微軟上季純利增長12%，為兩年以嚟最慢，公司解釋匯率變化係純利倒退嘅主因，究竟美元強勢對微軟業務表現有幾大影響？Meta收入歷來首次錄得按年倒退，純利更創2020年第二季以嚟新低。喺經濟衰退嘅陰霾下，Meta業務低處未算低？

影片網址：https://youtu.be/8gQB2Eb9t0M?t=44

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