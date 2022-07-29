  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
我家私房菜Foodie What’s OnShopping What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

29/07/2022

周末好去處｜「Klook快樂地圖」超多嘢玩！免費VR體驗、捉水彩紙，輕鬆嬴四季、美利酒店Staycation、自助餐現金券！同場鬥快搶優惠code

#周末好去處 #Jetso #著數 #Klook快樂地圖 #放假好去處 #荃新天地 #荃灣好去處 #Staycation #Klook #自助餐現金券
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　放假行商場不一定Shopping，仲可以玩遊戲贏獎品！首個限定體驗館「Klook 快樂地圖」最近在荃新天地Citywalk登陸！場內有不少靚靚打卡位之外，還有4大遊戲區，其中有一個遊戲更可以有機會贏得五星級酒店Staycation和自助餐券！另外，在活動期間，每逢周末指定時間更有優惠碼可以搶！即睇有咩好玩啦！

 

　　在玩遊戲之前，大家記得要先登記Joy Pass，因為每玩完一個遊戲都可以獲得一個印花換限定禮品！3個Steps即搞掂︰

 

步驟1：於現場掃描會場內的QR code即可登入“Joy Pass”頁面

步驟2：登入／註冊Klook用戶

步驟3：選擇最能代表自己的快樂頭像

 

　　成功登記Joy Pass即拎到第一個電子印花「K」，之後玩完遊戲就可以讓工作人員掃描Joy pass上的QR Code ，便可儲存指定電子印花。集齊5個電子印花後即可到禮品中心，出示獨有的QR code即可換領以下其中一款禮品套裝！每日首10名集齊電子印花更可獲Klook x 欣宜 x 珈其限量版撲克牌！

 

套裝1：旅行收納袋 + 盒裝口罩 + Klook $20 優惠券

套裝2：旅行收納袋 + 啤酒 +Klook $20 優惠券

套裝3：旅行收納袋 + Klook $20 優惠券

套裝4：Klook $20 優惠券

 

（圖片由Klook提供

 

下頁繼續睇遊戲詳情

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#周末好去處 #Jetso #著數 #Klook快樂地圖 #放假好去處 #荃新天地 #荃灣好去處 #Staycation #Klook #自助餐現金券

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk