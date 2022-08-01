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01/08/2022

錄《運財智叻星》精裝版 陳百祥︰跟住唞番20年

#陳百祥 #運財智叻星
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　　【晴報專訊】陳百祥（阿叻）昨日出席高爾夫球慈善活動，久未露面的他，笑指自己是失業人士。不過，阿叻透露將於本周四返TVB錄影一集《運財智叻星》精裝版，但笑言與高層曾志偉沒有交情，亦不清楚對方的內地公司被追債一事。

 

71歲的阿叻潮玩虛擬高爾夫球，幹勁十足。

 

　　陳百祥昨日在太太黃杏秀陪同下出席活動，養尊處優的他，透露本月4日將回TVB錄影經典遊戲節目《運財智叻星》，本月尾則擔任仁愛堂慈善籌款活動的司儀。他笑言︰「我做完呢兩個節目就唔做，跟住就唞20年。我真係無做嘢幾年，嚿年港姐司儀我都無做。（曾志偉叫就做？）我同佢無乜交情，佢係高層，我只係小藝員。」

 

　　阿叻又解釋再錄製《運財智叻星》的原因︰「佢哋想每個收視高嘅遊戲節目都做一集精華版，佢（志偉）諗住我『收工』，但『收工』前出嚟畀人睇埋最後一次。」嘉賓方面，阿叻全程交由無綫負責，並表示︰「我叫佢唔好畀稿我睇，亦唔好叫我做嘢，總之禮物同嘉賓都唔關我事，我只係畀個陳百祥你。（酬勞點計？）我從來都無同TVB計酬勞，志偉都唔知我幾多錢，得何麗全（星夢娛樂集團總裁）知我幾多。」

 

不會靜態唱《我至叻》

 

阿叻自爆曾被排舞師形容為「手直舞蹈藝員」。

 

　　另外，問及志偉的內地公司被追債，阿叻稱︰「我唔知，我out咗㗎喇，我係退休嘅老人家！」至於MIRROR紅館騷的大型意外，阿叻說︰「好sad（傷心），希望傷者早日康復，但我唔加任何意見，我又無份去睇。（網民鬧係『豆腐渣』工程？）我無回應，亦唔知詳情，件事交咗畀重案組，政府都話會交代清楚，我哋咪等政府交代囉！」提到文化體育及旅遊局長楊潤雄早前提議演唱會可作較靜態表演，阿叻笑謂︰「我就唔得，我一定要唱『叻，我至叻』，當年嘅排舞師話我係『手直舞蹈藝員』，佢覺得我跳舞好過郭富城。」

 

黎明95年上《運財智叻星》玩遊戲。（影片截圖）

 

轉載自: 晴報

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