  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
財識兼收
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

01/08/2022

兩年無買股票

#輸贏 #投資 #股票 #槓桿 #借貸
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　收到一位網友電郵，他所分享的體驗令我有很多思潮，更在周六的YT live拿出來討論一番。

 

網友電郵：

 

　　止凡你好，近來好嗎？恭喜你又出版新書。我已兩年無買股票，近排幾乎全心工作、進修，沒有理會股市投資。疫情爆發給我相當大的心理衝擊，好大程度改變我的投資方法。

 

　　當年我曾經借錢買股票，直至2020年3月疫情未爆之前，我的股票投資依然有不少槓桿。當疫情爆發時，我第一次感受到巨大的心理壓力，有種危機感，槓桿操作將令我損失慘重。於是，在2020年新年假後首日，我不理賺蝕把全部股票沽掉，計算過損失與借貸成本，輸掉金額相等於過去六年的股息收入。

 

　　努力六年，原來甚麼都沒有賺過。人真的要經歷某些試驗才知自己承受壓力的能力。當時的不安感告訴我，其實高估了自己的抗壓力。投資前，我預計過最差情況下會損失多少，但原來心理上並未準備好去接受這結果。值得高興的是當年的巨大不安感令我離開股市，得以保全積蓄，亦避開了港股過去兩年的動盪。

 

　　這經驗令我體會到Benjamin Graham經常重複的股債資產配置比例，與巴菲特經常提到的「不借錢投資」。永遠留有足夠餘地，減少自己要在巨壓下做決定。

 

　　直至今日，我未有再沾手股票，原因是美股、港樓及內房的價格令我極度不安，若這三大泡沬還未爆破，我不會再投資。日後一定再有機會投資股市，但就算再入市，亦不會借貸。財務自由依然是我的目標，但不會急進。腳踏實地，不再冒進。

 

（iStock）

 

後記：

 

　　這段說話令我思考幾個論點，於YT live詳細討論過，這類篇幅所限，輕輕提一提。

 

人人對金額感覺不同

 

　　很多時，多少金額會令自己有何感覺，真的要親身試過才知道。這網友輸掉六年股息，還算保本，只是輸掉一些先前袋下了的利潤。粗略計算，大概兩三成吧。這波幅於股市十分常見，但原來感覺如此強大，的確要落場自己感受過才知道。

 

要知道問題核心

 

　　輸錢也好，贏錢也好，最緊要知道問題所在。有時候，問題不是發生在自己身上，可能是大環境的問題。相反，有時以為自己天下無敵，亦可能只是大環境助你一把而已。結果論英雄，這是最常出現的謬誤，不少人以為，贏錢就有料，輸錢就無料，但現實影響因素太多，作為投資者要先明白出事的原因。

 

投資初期輸錢是好事

 

　　近年於一些討論區見過太多年青人一夜暴富的故事，買正股爆升，再用孖展，更玩期權。發展至如此進取，多是因為開始投資時就「手風順」，贏錢令心雄，未有打好根基之下，之後往往輸得十分勁。所以這位網友投資初期遇挫折，其實是好事。

 

借貸投資就是壞事？

 

　　就借貸這題材，記得曾經拍片與寫文、寫書分享過，其中一個重點是了解一下借貸的目的，若單單是為了賺得更多，這其實有點不智，亦未夠了解借貸的本質。有興趣可到小弟的Patreon了解更多吧。

 

　　相關連結：https://www.patreon.com/cpleung826
　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多財識兼收文章

你可能感興趣

#輸贏 #投資 #股票 #槓桿 #借貸

更多財智文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk