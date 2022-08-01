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01/08/2022

職場弄權｜將「議程」扼殺於萌芽階段！事態不按自己意願發生？用一句「正在跟進」就可蒙混過關？

#管理 #辦公室貼士 #打工仔 #人際關係 #職場 #辦公室政治
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

（欲知前事，請看職場攻防技倆｜用「偽真理」批評同事！表面做好件事，實為裝犀利、踩低同事？

 

　　「麻子開會時打電話給我說，把那個發行安排事宜的議程延至會議後討論。」高佬說時也有點氣。他說，過去一個月，不斷催促麻子把他口中「可以24小時把雜誌運送至全國各省任何銷售點的物流公司」的聯絡給他，麻子都推說忘了卡片放在哪兒，又說找不到相關的人，總之是在敷衍。

 

　　根據原先議程，這次內地發行會議由他和麻子跟進此事。高佬預計會說他做了一個統計，就是在我們設有幾百個銷售點的主要城市，把最top的十家物流公司運送能力作比較，發現根本沒有一家可以做到24小時內把物件送至全國各省。當然，今天情況已經不一樣了。

 

　　至於現在情況，就要等待麻子提供相關聯絡，看看有哪家公司像他說的可提供24小時送貨的服務承諾。高佬預備了一個excel file，在開會前一天送到麻子的秘書那裏。

 

　　麻子肯定在開會前才發現有此一議程，又發現了那個 excel，故急不及待打電話給高佬，說在會議上不說，留待會後再議。高佬是麻子下屬，他無理由反對。問題是把此議程抽走，高佬便沒法跟進此事，沒法解釋小部分產品不能準時運送至一些銷售點的原因。

 

　　麻子借勢踩了下屬高佬，乘勢抬高自己。老闆和一些同事都以為他有多大能耐，亦認為高佬辦事不力，卻原來麻子根本不認識甚麼物流公司。他懂得玩這種遊戲，先爭取機會說了，得了讚賞，然後讓時間沖淡記憶，若發現事態不跟自己的意願發生時，便扼殺於萌芽階段。縱使有人或老闆記起，他只輕輕一句：「我正和高佬跟進事件。」便可蒙混過關。

 

　　此等老掉牙的把戲，是每次會議的必備項目，不必獨家欣賞。

 

 

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