拒絕「世襲」貧窮！每5個韓國年輕人就有1個炒虛擬幣！可換取「階層躍升」的最後機會？

韓國年輕人選擇全職炒幣，甚至是貸款炒幣，正在求一個出路，製造新時代的漢江奇跡。

去年，三星公司的一名員工的離職信傳遍網路。該員工聲稱自己炒幣淨賺400多億韓元，決定辭職享受人生。

這樣的暴富神話像BTS的歌聲一樣，天天誘惑著在生活裏的年輕人們。

（圖片由作者提供）

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貧者愈貧，富者愈富，貧富差距是我們這個世代最嚴重，最需要面對的問題，低利率不是短期現象，美國的貿易戰都將不會停止，各國抬出減息等寬鬆政策，導致貨幣貶值，若不想辦法扭轉，你我手上的錢，只會愈變愈薄，淪為低端人口。

貨幣戰＋利率＝窮人的苦日子、有錢人的好日子。

長期的低利率環境，將社會分成兩種人，第一種是採取行動、尋找投資機會的人，二是看著住自己賺來的辛苦錢在銀行裏愈放愈無價值的人。

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最近幾年，炒幣在韓國捲起了狂潮，5,100萬的韓國人口，承載著世界30%的加密貨幣交易量，而年輕人是主力軍。炒幣的20-39歲年輕人共有308萬，佔這年齡段全部人口的23%。也就是說，每五個年輕人就有一個在炒幣。

愈來愈多年輕人選擇成為達觀一代——賺得少，沒有正規職業，沒有晉升空間，但依然安於現狀。對於很多年輕人來說，炒幣早已不是業餘的消遣，而是未來全部人生的賭注。

炒幣就是未來。

2021年是虛擬幣交易形勢大好的一年，比特幣從年初的2.9萬美元，一度升到了歷史最高點的6.9萬美元，應該確實讓一些人賺到了錢。但到了今年，各個幣種都在持續下跌。比特幣跌至2萬美元，距最高點跌落70%；以太坊從去年最高的的4,800美元降到了800美元。更不用說最慘烈的LUNA幣，直接讓人一夜鈔票變廢紙。

LUNA幣誕生時，和韓國知名加密貨幣平台Terra上的穩定幣UST掛鉤，而UST長期維持在1UST約等於1美元的價格，曾經是全球第三大穩定幣。

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失敗多因得意時。

憑藉和美元間接掛鉤的特點，LUNA幣一度在韓國爆火。但UST等值美元本身就是場海市蜃樓，平台根本沒有足夠的美元儲備。一旦跌起來，那就是萬丈深淵。

再好的投資品也會經歷牛熊，也會有週期，盈不盈利，往往取決於在熊市中是不是比其他人更捱打。

這聽著像老生常談的抱怨，但留給年輕人奮鬥的空間確實有限。

這也就很容易解釋，韓國在2019年的一項社會調查裏，88.6%的受訪年輕人都堅信父母的財富和地位決定了子女的未來，階層躍升幾乎無望。虛擬幣的出現宛如最後的吊索。抓住它，也許才能爬上去，買到不眠不休工作幾十年都夠不上的房子，過上體面的生活。

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巴菲特和索羅斯都說過類似的話：壞時光總是比你能捱的時間要長。這不是玄學，而是從數學上說，就是多數人在低位扔了籌碼以後才會出現轉機，所以這條用來描述多數人當然永遠正確。

如果個人沒有任何作為，最好的投資，不是甚麼房地產股票債券虛擬幣，其實就是自己。

把握每一天，不斷學習，讓自己的視野變寬、格局變高，長期投報率動輒十倍、百倍、甚至千倍以上。

一起捱打一起虧錢，要捱多久不知道，有人說投資要更有耐心，熊市要更有耐心。耐心更多時候不取決於意願，而是實力。