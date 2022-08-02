  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

02/08/2022

撲熱息痛月尾用完後不再購入 醫管局認跳過現機制引國產藥

#撲熱息痛 #抗生素 #醫管局 #採購藥物
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

 　　【晴報專訊】公院早前使用國產撲熱息痛及抗生素，引起外界關注。醫管局昨首度承認，跳過現有機制引入未經註冊撲熱息痛，但強調政府與衞生署已「知悉」安排。局方解釋第5波疫情用藥量增1倍，加上供應鏈不穩，才從「最快」供港的內地引入藥物；已促港藥廠增產，而國產藥存貨料本月內用完，今次安排是「一次性」。

 

李成章（左）指強調優先使用註冊藥物，若供應穩定不會考慮合約外的藥物，旁為鄧耀鏗。

 

　　公院現時引入未經衞生署註冊藥物（下稱未註冊藥），需供應商向衞生署申請進口許可證，及醫管局出醫生信申請，申請時已附用藥病人名單。安排多適用於新型藥物，或作為停產藥替代品；現時公院用藥有數百種未註冊，主要是癌症新藥，以兒科及內科藥為主。

 

後台紀錄派藥批次 可作追溯

 

　　惟醫管局聯網服務總監鄧耀鏗指，公院每年用近3億粒撲熱息痛，第5波下發燒病人多，用量增1倍，且供應鏈不穩，故在3、4間內地藥廠採購「對乙酰氨基酚片」（國產撲熱息痛）。他指曾考慮向他國取貨，惟須確保藥物在短期內補充，故要從最快途徑入手；強調藥物經國家藥品監督管理局註冊，安全有保障，亦符港法規。

 

　　鄧承認，引入國產撲熱息痛時無病人名單，惟公院後台系統有記錄派藥批次，「可追溯由哪個門診或急症室派出」。對供應商有否申請許可證，他僅稱通過中央政府協助取藥。註冊藥方面，過去1年有3%藥物來自內地，數量與過去相若。

 

一次性安排 優先用註冊藥

 

　　醫管局總藥劑師李成章指，與政府及衞生署有恒常溝通，對方「知悉」當時需求量大，「無話由誰發起(引入內地藥)」。他謂，公院今年6月中至月底開始派國產撲熱息痛，料本月內用完。李指現時供應穩定，已促本港藥廠增產，今次安排是「一次性」，重申準則是先用註冊藥。

 

　　至於國產抗生素「注射用頭孢西丁鈉」，李指藥物由原合約藥廠生產，與註冊藥一樣，僅因批次原本供應內地才用中文標籤，局方引入時有申請進口證及交病人名單。現時抗生素供應穩定，已用回原合約藥物。

 

 

轉載自: 晴報

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#撲熱息痛 #抗生素 #醫管局 #採購藥物

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk