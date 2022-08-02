謝賢歪嘴現身金像獎 林家棟︰四哥無中風

【晴報專訊】林家棟和王丹妮（Louise）昨日到中環出席保險活動，兩人在廣告中飾演特務夫妻，家棟笑言︰「我成日要Louise着平底鞋遷就番我高度，有少少自卑。」家棟早前陪謝賢（四哥）出席金像獎頒獎禮，四哥的身體狀況看似大不如前，家棟澄清︰「唔使太擔心，（四哥）可能年紀大，老人家慣咗早睡早起，驚佢眼瞓。我同四哥保持聯絡，間唔中食下飯，見佢都係精神奕奕。」網民讚家棟比四哥親生兒子謝霆鋒更照顧老人家，又替他改名「謝家棟」，家棟說︰「唔好咁講，霆鋒有打畀我，叫我照顧爸爸，身為後輩同監製，照顧四哥係好理所當然。（當晚全程攙扶？）佢戴住黑超，無咁靈活，我梗係要keep番佢個形象，傍一傍佢。」

家棟強調四哥沒有中風，釋除大家疑慮。

Louise將會飛到澳洲陪老公羅孝勇開學。

對於網民指四哥歪嘴，擔心老人家中風，家棟即解釋︰「唔使擔心，早排佢換牙，係大工程，要少少時間適應，佢無中風。」另外，有份拍攝ViuTV新劇《那年盛夏我們綻放如花》的Louise透露劇組如常開工：「我同男、女主角歐鎮灝（George）、邱彥筒（Marf）都有對手戲，拍攝好緊密，但就無MIRROR成員。」

網民指四哥領獎時歪嘴，擔心他的身體狀況。（資料圖片）