美食博覽2022｜8.11開鑼！率先跟編輯入場睇！$1贏300罐即食飽魚、買雞煲、長壽麵線禮盒！一文睇晒美食博覽開放時間、門票詳情！

一年一度的的美食博覽將於8月11日開鑼啦！今屆美食博覽一如以往於灣仔會展舉行，設有「美食博覽公眾館」和「尊貴美食區」等，匯聚逾430間參展商參與，帶來環球特色熟食、零食、包點、飲品、酒類等！除了提供會場限定優惠外，當然少不了$1優惠！適逢第二期$5,000消費券發放，要盡情掃貨！想知有乜必買搶手貨、至抵優惠？即睇！

一年一度的的美食博覽將於8月11日開鑼。



【美食博覽｜$1美食優惠】1. $1玩「鮑魚」當入樽贏300罐即食飽魚：安記海味（攤位︰1C—D10）



為迎合近年興起的運動熱潮，安記海味於美食博覽設置「巨大鮑魚籃球模型」，限首日頭10位在場外排隊購票進場的參觀人士參加（為免參觀人士衝入會場，屆時會在進場處派發「投籃證」），10人將會分成5隊，每2人一隊，每隊獲發50隻鮑魚作投籃用，首隊以最快時間完成投籃（投入50隻鮑魚），即可獲得300罐即食鮑魚！其他組別亦可獲贈100罐即食鮑魚！



此外，安記海味亦推出$198鮑魚福袋（原價$396），一袋有齊即食溏心鮑魚、金牌厚花菇、紅燒溏心鮑魚、元貝XO醬、鮑魚麵等，非常抵買！凡購買任何安記產品滿$3,000，更送購物車一架！掃貨就變得更加方便啦！



【美食博覽｜$1美食優惠】2. $1鮑魚雞煲：樂婷媽媽（攤位︰3D-B17—19）



香噴噴、超惹味的雞煲，是不少香港人的至愛！想隨時都歎到這種好滋味，一於去美食博覽搶$1雞煲即食包！品牌選用無添加激素雞，加熱5分鐘就食得，快靚正！「樂婷媽媽」將會於每日中午12時以$1開心價出售鮑魚雞煲，每日限售10個！品牌亦推出額外優惠，就算搶不到$1鮑魚雞煲，都可以用優惠價$98（原價$128）購買「樂婷媽媽」雞煲券！



【美食博覽｜$1美食優惠】3. $1壽桃長壽麵線禮盒：壽桃（攤位︰1E—A02）



有福壽綿長含意的長壽麵，是送給長輩的最好禮物。品牌的麵條出名幼細、口感滑溜又掛湯，加上以當歸作湯底，滋補又美味！「壽桃」將會於每日上午10時以$1出售壽桃長壽麵線禮盒，每日限售100個！



【美食博覽】精選其他$1優惠︰



4. $1韓國泡菜大王水餃：香港源生股份有限公司（攤位：1B—A28 ）

每日推出1元增量裝韓國泡菜大王水餃，每日限量10包。



5. $1至尊紅燒鮑魚：鮑魚王（攤位：）



買任何產品即可以$1加購至尊紅燒鮑魚。



6. $1大排檔樽裝奶茶：香港咖啡紅茶協會（攤位：3B—A018）



8月11至13日期間，買任何產品即可以$1換購一支大排檔樽裝奶茶。

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