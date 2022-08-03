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03/08/2022

「5膠」短訊關心好友 岑珈其讓呂爵安調整心情

#MIRROR #岑珈其 #呂爵安
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　　【晴報專訊】男團MIRROR演唱會上周四發生嚴重意外，12子至今未有公開露面，成員呂爵安（Edan）拍攝的ViuTV暑期節目《膠戰SSP》亦盛傳延期播出。前晚「5膠」岑珈其、黃正宜（阿正）、魏浚笙（Jeffrey）、徐浩昌（肥腸）及劉沛蘅（Hillary）出席首映，齊聲力撑好友Edan，並指會留空間給對方調適心情。

 

岑珈其及阿正指「登神」被罵超無辜。

Edan（左）與《膠戰》拍檔超老友。（資料圖片）


　　電影《緣路山旮旯》前晚舉行首映禮，男主角岑珈其獲《膠戰》好友黃正宜及魏浚笙等撑場，「6膠」獨欠呂爵安。有指原定本周六播出的《膠戰SSP》，因MIRROR個唱事故而被臨時抽起，珈其未知節目延期到何時，阿正則說：「香港天氣咁熱，12月都仲係暑假，節目押後少少都無問題。」

　　可有關心Edan？珈其指大家有在「6膠」通訊群組中慰問：「Edan有回覆『OK！我無事』，我哋想留個空間畀佢調整心情。」肥腸則表示：「我哋有共識唔想打擾Edan，但都有話群組係佢嘅出口，有需要可以搵我哋傾偈。」另外，提到Edan與盧瀚霆（Anson Lo）遭網民批評繼續表演，珈其及阿正直指二人十分無辜，珈其說：「我哋有戴過耳機，明白喺舞台上（表演）有幾複雜，做乜都有人講，唔需要擺喺心度。」

 

（左起）肥腸、Jeffrey及Hillary祝願傷者盡快康復。


周國賢個唱少機關

 

周國賢不介意「坐住唱」開騷。


　　另外，同場的周國賢（Endy）下月初舉行三場處男紅館個唱，康文署前晚公布轄下表演場地將暫停使用高空裝置，Endy說︰「其實唔止我，好多唔係音樂界嘅人都有影響…我自己未有好確定嘅計劃，但會盡量配合，務求安全。」他指個唱是四面台演出，表明機關不會太多︰「始終我唔係跳舞出身，我連記台位都有問題，所以都係以簡單為主。」

 

轉載自: 晴報

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