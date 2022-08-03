  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Shopping What’s On
我家私房菜Foodie What’s On玩樂 What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

03/08/2022

夏日消暑｜日本《2022年手提風扇排名》出爐！Francfranc穩守3甲！人氣BRUNO排第幾？邊啲香港有得賣？

#風扇仔 #消暑 #Francfranc #BRUNO #手提風扇仔排名 #日本 #LOG-ON #LIMIA #夏日 #生活情報 #Iris Ohyama #購物情報 #手提風扇 #YOHO #Toffy #RHYTHM
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Christy Yiu

　　炎炎夏日，一把手提風扇仔早已成為不少入外出必備的消暑神器！不過市面上手提風扇仔款式五花八門，選購時又要留意風速、重量、電量等規格，總是叫人不知從何入手！近日日本生活情報網站《LIMIA》就公布了2022年最新的手提風扇仔排名，當中部分更是香港有售！

 

　　手提風扇3大選購標準：

 

　　1. 分段風速：購買手提風扇時，宜選帶有風速調節功能的型號，以便不同天氣或場合使用。

 

　　2. 便攜程度：檢視手提風扇的重量、大小以及有否配備掛繩配件。

 

　　3. 靜音程度：由於手提風扇在使用時都會發出摩打聲，如不想聲音太大，可選購包裝上標示「靜音」的手提風扇。

 

　　綜合以上3大標準，《LIMIA》整合出頭15位的手提風扇仔排名，即睇詳細結果！

 

（*為品牌在香港有售）

 

1.    RHYTHM - Silky Wind Handy Fan*

 

類似款式參考價格：$198~218／YOHO

（圖片來源：《LIMIA》）

 

風速調節：4段

可連續使用時間：10小時（弱）｜5小時（中）｜2小時（強）｜30分鐘（Turbo）

尺寸：16.2×3.9×8.5cm

重量：140g

 

2.    KOIZUMI - Handy Fan KPF-0903

 

（圖片來源：《LIMIA》）

 

風速調節：3段

可連續使用時間：1小時（強）

尺寸：10.6×4.1×20.5cm

重量：170g

 

3.    Francfranc - FRAIS手提風扇*

 

參考價格：$218／Francfranc HK

（圖片來源：《LIMIA》）

 

風速調節：5段

可連續使用時間：9小時

尺寸：10.3×3.7×21.8cm

重量：178g

 

4.    Iris Ohyama - Handy Fan JHF-01-W*

 

類似款式參考價格：$78／YOHO

（圖片來源：《LIMIA》）

 

風速調節：3段

可連續使用時間：6.5小時（弱）｜5.5（中）｜3小時（強）

尺寸：12.0×5.1×23.2cm

重量：193g

 

5.    RHYTHM - Silky Wind Mobbile 2*

 

類似款式參考價格：$198~218／YOHO

（圖片來源：《LIMIA》）

 

風速調節：5段

可連續使用時間：8小時（弱）｜4小時（中）｜1.5小時（強）｜30分鐘（Turbo）

尺寸：17.7×3.5×8.5cm

重量：120g

 

下頁睇6至15位！

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多Shopping What’s On文章

你可能感興趣

#風扇仔 #消暑 #Francfranc #BRUNO #手提風扇仔排名 #日本 #LOG-ON #LIMIA #夏日 #生活情報 #Iris Ohyama #購物情報 #手提風扇 #YOHO #Toffy #RHYTHM

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk