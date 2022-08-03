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03/08/2022

畢業搵工？做得耐想轉工？土、風、火、水星座最適合做甚麼工作？

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    占星師 Jupiter

    全職占星師、塔羅占卜師，為AOA國際占星研究院創辦人，以及英國古典占星學院STA認證導師，現主力從事占星教育及諮詢工作，所創辦的占星學院已獲國際認證，也希望讓人知道占星並非只是茶餘飯後的星座娛樂，而是可以讓人深入了解自己及人生道路的專業學問，學習命運的法則而有所掌握。

    www.magiclife.com.hk

    命運占星台

    本欄隔週二更新

　　每年到這個時候，就是一眾畢業生作出選擇之時，有些人會繼續升學，有些人就會投身職場。

 

　　剛剛畢業，對於自己的事業方向，難免會茫無頭緒。其實就算不是畢業生，有些工作了一段時間的人，對於自己要從事甚麼工作、事業往哪個方向發展，有時也會感到迷惘。

 

　　這次就談談不同星座較適合的發展方向，最簡單的可以根據你的太陽星座，因為太陽正是你可以發光發熱的地方。

 

　　如果略懂星盤的，更可以同時參考你星盤的「天頂」是甚麼星座。市面上有不少免費起星盤的軟件，搜尋一下便可以。

 

《羅曼史是別冊附錄》劇照

 

務實專業型：山羊、金牛 、處女

 

　　土象星座實際、踏實，做事有板有眼，亦相當的負責任。工作方面講求穩定，就算比較刻板的也不怕，所以可以找一些傳統大機構的工作，甚至政府工就很適合，從低做起，一步一步，就會有所發展。而在工作期間，找到自己的方向後，可以再進修，向某個專業領域進發，土象星座頗適合走專業路線的。

 

通訊、人際型：水瓶、雙子、天秤

 

　　風象星座是溝通型的人，相當有能力做聯絡、溝通，人際手腕也不錯，更適合做一些要「對人」的工作。在這個資訊型的社會，處理資訊、跟別人溝通是相當重要，相對地這類型的工作也比較多選擇，風象星座確然是比較有優勢。

 

　　可以於數據分析、科技、金融這方向發展，如果是對人的，可以做客戶服務、銷售員、經紀都可以，通過工作，慢慢建立到更大的人際網絡，日後更有助事業發展。

 

坐唔定型：人馬  、白羊、獅子

 

　　火象星座是「坐唔定型」，如果要做一些在辦公室中坐定定的工作，會容易悶到發瘋，亦影響工作成績，所以不妨找一些較多走動、講求創意的工作，有些人覺得要走來走去好辛苦，但對於這類型的人來說，就愈做愈起勁。例如市場推廣、活動策劃、旅遊、消閒娛樂有關的，都適合火象星座的人。

 

服務型：天蠍、巨蟹、雙魚

 

　　水象星座心思細膩，內心比較敏感，但同時又有人情味。如果做些對著「數字」、「數據」的工作，會覺得冷冰冰毫無滿足感。細心的水象型，適合做服務式的工作，特別是那種可以照顧別人、要跟別人建立良好關係的工作，例如治療、護理、社會服務、輔導之類，不只是單純的服務，而是當中要跟別人建立關係、可以幫助到別人的，最能帶來滿足感。

 

 

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