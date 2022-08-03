Farewell同事應援團？鰂魚涌地鐵站「Samson再見Liu」燈箱廣告惹全城熱議！仲未夠爆？盤點3個超瘋狂Farewell儀式！

「邊個係Samson Liu？」幾乎全香港人都在問這個問題。事源有人在鰂魚涌地鐵站內發現一個奇怪的燈箱廣告，上面寫著「HAPPY LASTDAY」、「SAMSON 再見LIU」、「過去的就讓他過去／曾經畢竟只是曾經」，估計是Samson Liu同事送給他的離職禮物，於是拍了下來並分享至網上討論區，結果引來大批網民討論：「邊個係Samson Liu？」、「搞乜鬼啲同事咁大整蠱？」、「到底要有幾憎佢先會咁做？」、「真係要好friend先夠膽咁做！」這個燈箱廣告到底是「離職禮物」還是「惡搞」？相信要Samson Liu本人才知道！



職場人來人往，離職本來是等閒事，花心思送別舊人也是正常不過的舉動！不過像「Samson Liu燈箱廣告」這樣的一份Farewell禮物，有心思之餘，更極富娛樂性，絕對是異數！大家見過最瘋狂的Farewell儀式又是怎樣？



所謂「Farewell儀式」，離不開Farewell Lunch、散水禮物和Thank-you Email三部曲。



【最瘋狂Farewell儀式】1. 自己Farewell Lunch自己搞！



每逢有同事離職，作為餞別，Farewell Lunch絕對少不了！Farewell Lunch由部門主管理單，還是由所有同事夾錢請？很視乎公司文化、同事關係而定！離職同事只管「享用」就可以了！最離奇的是，竟然有部門主管要求下屬自己Farewell Lunch自己搞，美其名「畀你話事」，實質要他「一腳踢」預出席人數、訂購食物、領取外賣……



【最瘋狂Farewell儀式】2. 派六合彩飛／捐款收據！



還送西餅做「散水餅」？太Out了！近年「散水餅」愈送愈有心思，燒賣、糖水、炸雞、水果、茶包、面膜、洗衣珠……應有盡有！六合彩飛你又收過未？小編收過！那麼捐款收據你呢？小編一樣收過！就像婚宴回禮一樣，得到離職同事一句「我已經將買散水餅嘅錢捐咗畀貓義工，所以恭喜各位做咗善事」……是不是有種粉絲為了應援偶像而捐錢做善事的感覺？不過小編挺欣賞這個行為！有創意之餘，又有意義！



【最瘋狂Farewell儀式】3. 空白Farewell卡！



寫Farewell卡很老土，卻很溫暖！但如果你收到的是一張空白Farewell卡？能想像當刻的心情是怎樣嗎？這絕對是真人真事，有部門主管送給離職同事一張A4白紙，直言「要講嘅嘢都講晒，所以無嘢要寫落去，但都送畀你留個念！」令人心生疑惑，到底這是真心還是惡搞？



