盧寵茂：黃碼分兩階段 將擴至家居密接

【晴報專訊】疫情在高位徘徊，連續2周破4,000宗水平，變種亞系升勢凌厲，近2日佔單日總病例逾7%。醫衞局局長盧寵茂指，無水晶球能預測疫情何時受控，很多專家曾「企圖預計」病毒在夏天消失，最終「跌晒眼鏡」，22個月大女嬰離世更是深刻教訓，證明新冠肺炎絕不能視作普通流感。盧強調控疫要常態化，以低成本達「最高效」，未來擬分2階段推紅黃碼，黃碼先限制酒店檢疫者，日後將擴展至家居密切接觸者。

本港昨多4,547人確診，連續多日破4,000。

本港昨多4,547人確診，226宗屬輸入。因應高達1,533人留醫，醫管局正安排病情穩定的病人轉入康復及療養醫院，約40至50名非新冠病人已轉往私院病床。另多4人離世，年齡介乎81歲至89歲，有89歲婦離世前2日已發燒，但未有求醫，前日在家昏迷後送院不治。

另外，330間學校呈報437宗陽性，7校7班要停課1周，當中2校有跨班別擴散，但未找到2班染疫的關連。另有6間院舍爆疫，8人感染，57人要檢疫。

難料何時受控女嬰離世屬「深刻教訓」

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，變種亞系有序上升，按過去7日平均數，BA.2.12.1佔總病例6.1%，BA.4或5佔5.3%，相關亞系「在近2日曾佔總病例逾7%」，形容疫情仍未見頂。

盧寵茂（右一）到訪衞生署衞生防護中心個案追蹤辦公室，了解中心的日常運作。（醫務衞生局圖片）

盧寵茂認同，現時無水晶球預測疫情何時受控，「很多專家曾企圖預計病毒在夏天消失，但跌晒眼鏡落地。」他又指，近日離世的22個月大女嬰，已證明新冠肺炎絕非像普通流感，事件屬「深刻教訓」。他指日後控疫要常態化，以低成本達至最高效益，未來會分兩階段實施「紅黃碼」，除了用於酒店檢疫者，次階段可擴展至家居密切接觸者，以避免他們參與高風險活動；違反規例者最高可判罰款1萬元及監禁半年。

港大研究：冠狀病毒 可反利用人體免疫屏障增量

港大袁國勇教授團隊發現，冠狀病毒能利用人體抗病毒免疫屏障，令宿主體內病毒量大增。團隊發現，新冠、沙士及中東呼吸綜合症（MERS）等冠狀病毒，能利用宿主的細胞蛋白酶「半胱天冬酶-6」，裂解自身的核殼蛋白。相關核殼蛋白片段可與「抗干擾素調節因子-3」結合，使其不能進入細胞核，從而停止干擾素反應，令病毒複製能力加強。

團隊解釋，干擾素本身可抑制病毒在受感染細胞內複製，並保護其他細胞，避免其成為「生產病毒工廠」，一旦停止釋出自然令病毒更易複製。加上「半胱天冬酶-6」本可執行細胞凋亡程序，消除受感染細胞，但冠狀病毒可反而可利用它來裂解自身，令複製能力顯著提高。

為新藥研究提供方向

動物實驗發現，通過「半胱天冬酶-6抑制劑」可降低MERS複製能力，小鼠存活率可由33.3%升至80%；而剔除「半胱天冬酶-6」基因的小鼠，肺損傷水平亦降低；倉鼠實驗有同樣效果。團隊指，新發現為未來藥物研究提供新方向，結果已於國際期刊《自然》發表。