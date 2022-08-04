《經濟不停學》衰咗？未衰！經濟衰退如何定義？

近期就美國經濟是否已陷入技術性經濟衰退，美國財金官員與市場人士爭論不休。美國第二季國內生產總值(GDP)按季收縮0.9%，由於連續兩個季度按季收縮，故滿足了技術性經濟衰退的定義。不過，過去一段時間，上至美國總統拜登，下至白宮經濟顧問、財長耶倫及聯儲局主席鮑威爾，均否定美國已陷入經濟衰退的觀點。

耶倫早前表示，當美國勞工市場每月增加近40萬個職位，這就不是衰退；白宮經濟顧問則指出，部分人將連續兩季實質GDP收縮視為「衰退」，但這並非官方的定義，亦非經濟學家用以評估商業周期，相反，不論官方或經濟學家皆以整體數據去評估經濟活動。據此，今年首季GDP收縮，甚至第二季GDP亦收縮，都不代表經濟已陷入衰退。

1974年定義兩季收縮乃衰退

那究竟應該如何定義經濟衰退？將連續兩季GDP收縮定義為經濟衰退，是經濟學家希斯金(Julian Shiskin)在1974年提出的。希斯金認為，一個健康的經濟會持續擴張，惟一旦出現連續兩個季度收縮，反映當中發生了問題。這個對衰退的定義成為了普遍的準則。

不過，目前在定義經濟擴張或收縮時，美國國家經濟研究局(NBER)被認為是官方的標準。根據NBER的定義，當經濟活動明顯收縮，且維持數月或數年，就可視為衰退。經濟活動明顯收縮的現象通常可從實質GDP、實際收入、就業、工業生產及批發零售銷售數據中發現。專家認為一個國家的國內生產總值下跌、失業率上升、零售銷售減少，加上收入及製造業指標在一段時間內收縮，就是經濟衰退。

衰退與否觀察4大數據表現

此外，經濟衰退被視為商業周期中無可避免，或是一個經濟體在擴張與收縮之間有規律地發生的。然而，NBER的定義較希斯金的更具彈性。例如，COVID-19或令經濟表現出現「W」型衰退，即收縮一季之後，在其後的一季恢復增長，然後再度收縮。這種情況並非像希斯金所定義般，但卻可能符合NBER的衰退定義。

以下是NBER用以判斷經濟衰退與否的4大關鍵指標：

1) 非農就業報告：

美國今年以來總共增加了270萬個非農業職位，相當於每月增加45萬個，遠超COVID-19疫情前水平，失業率亦維持在3.6%，是2020年2月以來最低。

2) 工業生產：

美國工業生產在今年1至4月皆按月上升，但5月份無升跌，6月份則跌0.2%。不過，根據NBER的準則，經濟活動需要顯著下跌且廣泛，並持續數月才可定義為衰退，故目前仍需觀察。

3) 實際零售銷售：

美國6月份實際零售銷售按月增加1%，按年增加8.4%，但撇除經季節性調整後的消費者物價通脹後，零售銷售按月減少0.32%，按年亦減少0.53%。自2015年底之後，實際零售銷售持續低於趨勢，但受到COVID-19衰退後的復甦刺激，在2021年急速反彈至趨勢之上。

4) 實際個人收入(撇除援助收入)：

美國6月份實際個人收入按月上升0.67%，按年則下跌8.2%，但經PCE通脹調整後，按月跌0.28%，按年則升1.4%。

就業及個人收入數據遲緩

以2007年底至2009年初及2020年兩次背景大不相同的經濟衰退為例，工業生產的反彈符合NBER谷底的判斷，但就業數據及個人收入則落後於NBER判斷為反轉的時間。此外，在上述兩次經濟衰退開始之初，就業數據及個人收入在下跌中較遲緩。另外，自1959年開始有上述4大指標以來，零售銷售及工業生產數據都較就業及個人收入數據更波動。

綜合而言，目前判斷美國已陷入經濟衰退並不符合NBER的定義，但零售銷售及工業生產可謂判決經濟盛衰的先行指標，一旦兩個數據皆轉差，且持續數月表現疲弱，即預示美國官方界定的經濟衰退即將到來！

撰文：經濟通資深市場分析師 鄭廣復