  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

05/08/2022

環台軍演6區變7區延長1日 射11枚東風導彈飛越台灣上空

#台灣 #解放軍 #環台軍演 #東風導彈
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】解放軍昨午12時如期啟動環台軍演，期間對台發射最少11枚東風導彈；日本防衛省則錄得發射9枚導彈，分析推斷4枚曾掠過台北，或是解放軍導彈首次飛越台灣上空。另據報解放軍新增第7處軍演區，並延長軍演時間至下周一。國防部稱嚴正震懾「美台勾連」，外交部亦力撐行動正當及必要，是否會成常態要視乎美方反應。台灣當局呼籲大陸理性自制。

 

軍方公布射擊演練的畫面。

 

　　台媒指解放軍昨新增一處位於花蓮外海的軍演區，時間亦延長22小時到下周一日早上10時。解放軍東部戰區昨午約2時稱，火箭軍對台島東部外海預定海域，進行多區域、多型號常導火力突擊，導彈精準命中目標，又指整個實彈發射訓練任務圓滿完成，解除相關海空域管控。

 

日本料4枚掠台北上空

 

　　台軍方則指大陸先後向北部、東部及南部海域發射11枚東風導彈，但未飛越本島。

 

　　惟日本防衛省相信，中方昨發射9枚導彈，5枚落入日方專屬經濟水域，防相岸信夫昨向中方抗議；有4枚導彈曾掠過台北上空。

 

　　綜合外電，倘日本分析屬實，將是解放軍導彈首次掠過台灣；軍演本身亦是自1996年海峽危機以來，首次對台海試射導彈，更是首次同時在6處軍演及首進入台灣12海里海空域。

 

 

國防部：嚴正震懾美台勾連

 

　　央視昨晚報道，東部戰區空軍及海軍航空兵出動上百架各式戰機，赴台執行跨晝夜聯合偵察、空中突擊、支援掩護等任務。兩岸均有網民上載片段或照片，料是導彈經過痕迹，而軍演啟動後美軍派電子偵察機視察。美、日出動最少12架F-15戰機戒備。

 

　　在北京，國防部發言人譚克非指中國軍隊說話算數，行動是針對美台勾連的嚴正震懾。外交部發言人華春瑩指中方行動正義、必要和堅決，是否成新常態要視乎美方回應。

 

　　台軍方稱在外島地區加強戒備，重申「備戰不求戰、不升高衝突、不引發爭端」；台當局發言人指，領導人蔡英文全程全盤掌握軍演情況，批大陸單方面破壞台海現狀，籲理性自制，消息人士證實啟動愛國者導彈攔截系統。

 

　　中國國防大學教授、解放軍少將孟祥青昨分析，今次軍演區的平潭島是台灣海峽最窄處，北邊兩區域可封鎖基隆港，東邊演習則可打擊花東兩軍事基地，南部可封鎖巴士海峽及打擊高雄軍事基地，連成一綫成包圍之勢，震懾遠超以往，為未來統一戰略格局創造條件。

 

　　有台灣導彈工程師認為，陸方軍演旨在強調所謂海峽中綫不存在，宣示對台領海及領空主權，展示火箭軍的反介入能力，以至向國際說明隨時有能力鎖台，料或有再多導彈試射，但台灣有自主研發飛彈應對，非只捱打。

 

　　外長王毅籲各國支持中方，又取消會晤日本外相林芳正，表明不滿日本參與七國集團（G7）就台海局勢聲明。白宮重申中方不應視佩洛西訪台為危機並施壓。

 

 

轉載自: 晴報

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#台灣 #解放軍 #環台軍演 #東風導彈

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk