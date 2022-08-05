確診破5千大關 黃大仙醫院恩恤探訪疑播毒

【晴報專訊】確診破5千大關，昨多5,020人確診。衞生防護中心預警，疫情仍未見頂，正持續上升。

黃大仙醫院胸肺科病房已停收新症、暫停探訪及轉院。

黃大仙醫院疑現首宗恩恤探訪傳播，有家屬快測陰性後，探訪病危的94歲老婦，補做核酸檢測時始知陽性，其後老婦亦確診，同房3婦也感染，醫管局指正追查傳播途徑。另昨多4人離世，當中2名年逾9旬男女均曾快測陽性，在家暈倒後送院亡，當中1人已服抗病毒藥。

昨多5,020人確診，當中247宗屬輸入，為第5波後再上高峰。傳染病處主任張竹君指，港大病毒即時有效繁殖率達1.28，傳播仍在上揚，疫情尚未見頂，但政府不希望隨便收緊防疫措施，促市民配合抗疫。

而黃大仙醫院則疑現首宗恩恤探訪引爆傳播。醫管局總行政總理劉家獻指，該院胸肺科病房1名94歲女病人，在本周二（2日）病危，1名家屬快測陰性後，獲准恩恤入內探訪，惟他事後補做核酸檢測時發現陽性。院方追查後，老婦前日亦證確診，延至昨晨離世，同房尚有3名女病人中招，情況穩定，現正調查傳播途徑，全部病人及員工均須檢測，病房已停收新症、探訪及轉院。

劉指，家屬探訪時有戴口罩，亦無餵食，暫未知是否因恩恤探訪引發傳播，暫無意收緊或取消探訪。另公院已轉介40至50名非新冠病人至私院，1名新冠患者昨已轉入中大醫院。

9旬婦快測陽性無求醫 暈倒不治

劉續指，昨新呈報3宗死亡個案，涉2男1女，年介76至94歲，當中94歲婦快測陽性後無求醫，1日後被家人發現暈倒，送院搶救後不治；92歲翁亦快測陽性，有服抗病毒藥，惟數日後家人發現他暈眩倒下，上救護車時已無脈搏，最終不治。他提醒長者及長期病患，染疫後可快速惡化，確診後應盡快求醫及服藥。

另昨增4間安老及2間殘疾院舍爆疫，5名院友及4名員工確診，45人要檢疫。

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