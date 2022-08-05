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05/08/2022

主題公園Staycation套票成「高危貨品」 首半年網購騙案升4成科技罪案涉$15億

#網購騙案 #Staycation酒店套票 #主題公園
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　　【晴報專訊】疫情下網購成為大眾生活的新常態，惟不法分子卻藉網購平台犯案。警方指今年首半年錄得10,613宗科技罪案，較去年同期多46%，涉款近15.8億元；期內網上購物騙案佔整體近3分1，且比去年同期激增41%，當中失款較多的2宗均與加密貨幣有關。警方指近期網購騙案的「高危貨品」已轉為主題公園、Staycation酒店套票等；另因中秋節臨近，料相關食品將成騙徒目標。

 

有男子被騙徒慫恿購買泰達幣，先後被騙去100萬元。（資料圖片）

 

　　警方網罪科署理高級警司范俊業指，今年首半年逾萬科技罪案中，網購騙案佔3,954宗，較去年同期多41%，但整體損失金額比去年同期少21.3%，涉約3,620萬元，當中約66.8%個案涉及使用「轉數快」，騙徒收款後即轉往外地。他認為案件數字增加與疫情下網購成常態有關，但騙徒改以較平或時令產品作招徠，以小額交易「密食當三番」犯案，故市民損失金額較以前少。

 

67%網騙涉用「轉數快」

 

　　他透露，其中兩宗損失較多的網購案件均涉及加密貨幣買賣，其中一名26歲男子在3月認識一名自稱營運加密貨幣買賣平台的人士，對方慫恿他買泰達幣，受害人不虞有詐先後2次共支付100萬元，其後發現電子錢包不存在才知受騙。另一名30歲經營找換店的女子，同月被騙徒接觸稱有意合作，受害人在數次小額交易後，騙徒稱冀向她購買220萬元泰達幣，但受害人過戶後，騙徒即去如黃鶴。另外，早前警方商罪科拘捕6人，起獲一批名貴手錶和手袋等，相信集團涉及去年9月至今年2月的72宗騙案，涉款達490萬。

 

警推「視伏器」　助市民防詐騙

 

 

警方指臨近中秋節，預料月餅等相關食品將成騙徒目標。

 

　　范又稱，近期網購騙案的「高危貨品」已轉為主題公園套票、Staycation酒店套票、海鮮和傢俬等，而臨近中秋節，警方已接獲2宗涉及月餅的網購騙案，料水果、餅券等將成未來目標。警方「守網者」專頁提到，兩名分別25和49歲女子上月在網上買賣平台Carousell，以每盒160元優惠價，購買原價216元的月餅，並透過PayMe二維碼付款予賣方，但等待多日仍未收到貨品，加上賣方失去聯絡，事主懷疑受騙報警，2人分別損失960元和160元。

 

　　為協助市民預防網絡騙案，范俊業預告下月將推出詐騙陷阱搜尋器「視伏器」，取代目前「守網者」網站上的「網絡釣魚詐騙搜尋器」。市民日後可於新的搜尋器輸入可疑網站、電郵、電子平台帳戶或電話號碼，系統將根據警方的資料庫檢視相關資訊是否涉及網絡罪行，供市民參考，詳情稍後再作公布。

 

48歲女墮求職陷阱 被騙$353萬

 

　　除網購騙案外，警方指上半年的網上求職騙案有1,625宗，較去年同期的350宗暴增364%，宗數在科技罪案排第二，損失金額亦急升逾10倍至2.1億元，其中一名48歲女子被騙353萬元；網上投資騙案亦從去年上半年的390宗，增至今年同期798宗，損失從1.7億元增至3.87億元。

 

　　警方透露，有騙徒早前曾在Telegram表示欲招聘影視助理，聲稱只要藉買票和寫影評等方式催谷票房，便可獲得佣金，受害人收取少量佣金後，於一個月內將約353萬元滙進多個戶口「充值」，事後欲提款時，卻被指「未完成指定任務」而遭拒，事主始知受騙。

 

 

轉載自: 晴報

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