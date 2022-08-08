新一輪消費券發放 市民手緊難振市道 分期派損購物慾

【晴報專訊】新一輪電子消費券昨起分階段發放，首期2,000或3,000元先「落袋」。財政司司長陳茂波預料，首日有近130億元消費額注入市場，對本地經濟起提振作用。

消費券發放，不少商戶趁機推優惠吸客。

昨日所見，部分商場確人山人海，有人將消費券花費在大額的電子產品；惟有零售商指近月生意淡靜，消費券分多期發放，令消費氣氛大減。有學者指環球經濟不景，加上外圍局勢不穩，本港通脹升溫，市民寧積穀防饑，花錢趨謹慎，料無助帶動本地經濟增長。

今輪消費券，八達通分3期發放，其餘5個支付平台亦分2期發放。陳茂波昨在網誌表示，昨起向約636萬名合資格市民分期發放消費券，總額逾300億元，其中約621萬人收到首期2,000元，另約15萬名新登記或新來港人士，可獲發首期3,000元，即意味有近130億元的消費額注入本地市場，提振經濟。

有服裝店酒樓指 生意遜上輪

昨天所見，購物區如銅鑼灣人頭湧湧，不少市民提著多袋「戰利品」。剛滿18歲的蔡小姐計劃用消費券購買iPhone，「但分幾次派發，唔可以即刻夠錢買」；張小姐則表示，已全數用於購買美容院套票。

CASETiFY銅鑼灣店昨午大排長龍，不少人以消費券付款，店員王小姐指每人至少購入2個手機殼，即人均消費約800至1,000元。

有服裝店指約60%顧客用消費券，但銷情明顯較上輪差。

時裝店the life etc創辦人Jasmine亦說，昨早已有約10宗生意經網上以消費券成交，人均逾700元，上輪消費券帶動20至30%生意增長，相信今輪相若。但另一服裝店ROJITA職員陳小姐稱，昨約60%顧客使用消費券，銷情明顯較上輪差，認為分拆發放令市民購買慾大減。

學者：分拆3期太多

聯邦酒樓董事總經理譚兆成表示，昨未有市民訂枱食飯，形容與去年及上一輪相比都遜色，直言近月經濟轉差，整體生意跌10%，晚市更跌20%，相信市民多用消費券購買日用品或電器。

香港美容業總會創會主席葉世雄說，業界6至7月生意跌20至30%，認為今年「無暑假」打亂計劃，加上過去多次停業下，復業後消費者仍未敢購買套票，而今輪消費券被分拆多次派發，「（市民）使錢都手緊咗。」

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，消費券分期派發，原可延長消費力，惟「分3期太多」，加上全球經濟不明朗，加上外圍局勢不穩，本地通脹加劇，市民寧可積穀防饑，更審慎消費。



