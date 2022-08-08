感染率達10.4% 專家指有機會逾萬確診 BA.4或5不排除成主流病毒

【晴報專訊】本港昨新增4,274宗確診，前日Omicron亞系BA.4/5感染率升至10.4%，過去一周平均亦達8.2%，佔整體比例已超越BA.2.12.1。衞生防護中心稱，不排除BA.4/5有機會成為本地主流。專家顧問許樹昌料若情況發生，單日確診有機會重上過萬。

將軍澳保良局方王換娣幼稚園3名師生確診，上低班K2C班要停課一周。

另外，馬會發聲明指，確診員工爆染疫群組，43名員工出席私人聚會，當中13人確診，他們所屬6間投注處須關閉至另行通知。

本港昨增4,035宗本地及239宗輸入個案，BA.4/5佔整體感染率持續升，前日初步已達10.4%，超越早前流行的BA.2.12.1則為7.4%；以一周平均計，BA.4/5達8.2%，BA.2.12.1的7.1%高。傳染病處主任張竹君指，由世衞數字可見，BA.4/5傳播速度快，在全球已超越其他變種，不排除本港亦成主流病毒株，惟暫未見重症及死亡率較高。

馬會員工爆群組 94歲婦疑遲求醫不治

政府專家顧問許樹昌昨晨稱，參考新加坡情況，BA.5感染比例或增至35%，一旦取代BA.2成本港主流，單日確診有機會重上過萬宗，但本港染疫人數多，料大部分已有混合免疫，醫療體系可負擔，惟抗體水平會逐漸回落，料遲早要再調低第4針接種年齡。

馬會發聲明，確認43名員工上周一（1日）出席私人聚會，當中13人確診，他們所屬6間場外投注站的所有其他員工接受檢測均呈陰性，6間投注站即時關閉至另行通知，上周五徹底清潔。

昨多5名65至94歲病人離世，全有長期病，其中94歲翁上月19日快測陽性，因發燒、呼吸困難到急症室求醫，其後揭其子快測陽性，惟無呈報衞生署。醫管局總行政經理劉家獻指，市民若有陽性應盡快呈報，以評估是否適合在家隔離，否則恐感染同住長者。另94歲婦上月22日有上呼吸道病徵到私醫求診，但未知有否做快測，至上月26日住所大廈強檢揭陽性，3日後快測轉陰但仍有病徵，到上周四才到東區醫院急症室，CT值32，料病毒量正下跌，惟身體續轉差，最終不治。市民若有上呼吸道病徵，應做快測或核酸檢測，以便即時求醫診。

另昨多2間安老及1殘疾院舍共4名院友染疫；將軍澳保良局方王換娣幼稚園3名師生確診，上低班K2C班停課一周。

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