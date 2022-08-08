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08/08/2022

美就業爆棚 英央行升息

#英國 #美國經濟 #加息 #聯儲局
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　非常強勁的非農就業數據打破了經月的通脹交易和衰退交易之爭，通貨膨脹再次成為資金的焦慮點，美債再此遭遇拋售。上周對於風險資產市場，可謂一波三折。早段聯儲高官布拉德稱收縮政策還會持續很久，聯儲加息會「更高、更久」。中段英格蘭銀行加息，暗示衰退已經不遠了，最後非農就業就業數據則顯示經濟過熱並沒有消退，就業市場一片火熱。全球債市的情緒在通脹和衰退兩股勢力中間大幅搖擺，股市表現也很起伏，不過美股盈利良好，走勢相對穩定。石油價格成為需求衰退擔憂的主要犧牲者，布蘭特原油價格跌破95美元關口。OPEC+決定增產每天10萬桶原油，僅相當於全球需求的0.1%，市場毫無感覺。受到就業數據刺激，美元指數DXY走強，恐慌指數VIX回落。

 

　　美國7月非農報告交出了528K份新增就業的靚麗成績單，比市場預期的250K份超出一倍有餘；失業率下降到3.5%，逼平50年來的最低點，那是在疫情爆發前創下的記錄。美債遭遇拋售，十年期國債利率當天上升了15點，兩年期19點，十年期對兩年期的利率倒掛達到40個百分點，為雷曼危機以來最大的。市場相信，聯儲還會積極大碼加息，而此導致經濟衰退。

 

　　這組就業數字增加了通貨膨脹的壓力，降低了近期出現衰退的機會，可能逼迫FOMC維持大碼加息的節奏。數據公布後，利率期貨市場的價格顯示資金現在預期年底聯邦基金利率會上升到3.64%，而數據公布前為3.46%，一舉擴大了18點。筆者將預期的9月加息幅度從50點改為75點，維持11月50點和12月25點的判斷。

 

　　本次就業數據的重要性在於，它將一事明朗化了，那就是就業市場並沒有因為聯儲一系列的大碼加息動作而明顯降溫。工資增速可能放緩一點，但是要維持2%通脹，目標聯儲必須繼續努力。當然，距離下次FOMC開會，還有兩個通脹數據和一個就業數據要觀察，鮑威爾也明確表示未來的政策走向取決於數據，不作預設。相信變化乃至意外還會陸續出現。

 

　　上周市場對利率政策的前景判斷出現了幾次大的轉變，十年期國債收益率也因此大起大落，突顯出市場在衰退和通脹交易上的猶豫。究竟我們應該如何定位？應該如何交易？

 

　　答案是衰退和通脹兩個交易主題都對，光抓一個就錯了。筆者製作的美國經濟冷熱圖顯示，通貨膨脹偏離了正常水平兩個標準方差，就業偏離了一個標準方差，消費和投資偏熱但是在冷卻中，股市則很冷，偏離了一個標準方差。美國經濟處在極熱、極冷狀態，光看一個指標來判斷經濟形勢，不啻於盲人摸象。

 

　　未來十二個月中，通貨膨脹一直會處在高位，雖然略有下降，但下降速度不夠快，仍然遠高過政策目標。所以貨幣政策維持在比較嚴厲的水準很正常，政策放鬆的第一步是「口頭干預」，而未必是直接降息。同時衰退陰霾會在下半年迅速聚集，並反映在數字上、感覺上和盈利上。

 

　　在筆者眼裏，通脹和衰退根本就是同時出現的現象，反映在數據的交織上、政策表述的交織上、資金情緒的交織上。2008年以來那種央行保駕（central bank put）不見了，單行道式經濟走向不見了，單行道式的政策操作不見了。下半年是一個交易市，要根據市場情緒和超買超賣程度來決定交易策略。

 

　　上周英國央行加息50點，這是英國27年來首次大碼加息。不僅如此，央行所描繪出來的經濟前景也令人擔憂，英格蘭銀行預測今年年底CPI通貨膨脹會達到13%，同時表示衰退可能是一個抗擊通脹不得不付出的代價。

 

（iStock）

　

　　筆者預期英國今年年底前還要加息100點，9月50點，11和12月各加25點，在明年第一季度再加25點，到達3%的政策利率水準後就停止加息。和美國和歐盟一樣，英國的加息過程非常前置，猛而短。英鎊匯率最近的弱勢，給英國帶來了更強烈的進口型通脹壓力。英國央行和英國經濟面臨通脹和衰退的夾擊，也就是我們最近常講的滯漲。

 

　　英國央行的政策表態，觸發了市場對於全球需求衰退的巨大擔心，整個歐洲的確正在步入滯漲困境。全球集裝箱需求從去年的極熱到現在的極冷，頗有一葉知秋的感覺。

 

　　德國6月零售同比收縮了8.8%，這是自從1994年數據出現以來最大的月度下跌。德國的消費信心和企業信心都在暴跌中，這主要和能源價格急升和俄羅斯大幅削減天然氣輸出有關，德國政府在二戰之後，首次動用了限制天然氣供應措施，限的是氣，傷的是信心。通脹高企，也蠶食著消費者的實際購買力。

 

　　歐元貶值，理論上有利於德國出口，但是受到能源供應和供應鏈短缺的影響，這次對德國工業幫助不大，反而不如法國、義大利、西班牙的旅遊業那樣受惠。

 

　　歐元區7月份製造業PMI只有49.9，產出指數更跌到46.3，全部在榮枯線之下，是2020年中以來最差的。德國和義大利這樣擁有較大製造業基礎的國家，受到俄羅斯能源供應的全面衝擊，從上游到下游都面臨不確定性。通脹擠壓需求和能源供應短缺之下，歐洲經濟應該在7月份已經步入負增長，只是數據上要等到10月份第三季度GDP出來之後才能確認。

 

　　儘管歐洲經濟在走向衰退，歐洲央行還是打算加快加息步伐。歐元區現在CPI通脹7月份是8.9%，遠遠超出政策目標2%。物價問題已經成為全歐洲的民生問題、政治問題，貨幣政策也就變得更強硬。在7月份，央行11年來首次加息，而且一上來就是加息50點，出乎很多分析員的意料。我預期今年9月和10月各再加息50點，12月和明年2月各再加息25點，然後打住。央行的儲蓄利率（depo rate）在1.5%附近停止加息，這也是市場心目中的中性利率。

 

　　本周三大焦點，一個是美國的CPI，預計出現很長一段時間以來第一個環比的零增長，同比就從上個月的9.1%回落到8.5%。另一個是中國的社會融資數據。第三個是英國第二季度GDP，預計收縮0.2%。

 

　　本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

 

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