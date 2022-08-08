膽管癌全球發病率趨升！或與肥胖有關？香港年增700新症，中大研發1+1療法延存活期

近10年肝內膽管癌在全球發病率趨升，單計本港每年便有680人發病。有腫瘤學專家指，病例增加或與不健康生活引致的肥胖相關，因膽管癌極易擴散全身，加上80%人確診時已屬晚期，大部分不宜以手術切除，單靠化療存活期不足1年。

中大花6年時間研發「1+1」新治療組合，先做選擇性體內放射治療（SIRT），其後再化療，存活期可延長至21.6個月；有70歲翁治療後存活逾2年，且無嚴重副作用。

陳林教授（左）表示，「1+1」治療對病人體格要求較高，每10人僅2至3人合適。右為余俊豪教授。

中大醫學院腫瘤學系教授陳林指，膽管癌過去僅佔消化道癌症約3%，惟近10年全球發病率有升勢，單計香港每年便有680人發病，推測與西化飲食普及肥胖率上升有關，「如有膽結石、乙肝或丙肝也是風險因素，魚生粥內的肝吸蟲亦可致病。」

港年增700新症 或肥胖肇禍

膽管癌最致命之處，在於80%患者確診時已屬晚期、腫瘤過大或有癌細胞擴散，不宜手術切除。惟靠傳統化療，總存活期中位數僅11.7個月。故中大腫瘤學系及影像及介入放射學系在2014年牽頭，與泰國及新加坡3間研究機構進行「1+1」新治療組合臨床研究，通過結合SIRT及化療，在6年間成功讓16患者總存活期延長至21.6個月，當中25%人腫瘤縮小，75%人病情受控，少於10%人出現中至嚴重副作用，遠低於一般新型治療的20至30%。

影像及介入放射學系教授余俊豪指，SIRT過去用於治療原發性肝癌，原理是利用放射性物質「釔90」的B輻射精準殺死腫瘤。今次研究通過導管，經肝動脈將帶輻射的「微型樹脂球」（微球）注入膽管腫瘤血管，並以高達1,000戈瑞的輻射量殺死癌細胞，患者休息4周後再接受化療，確保殺滅體內其餘癌細胞。他指，因輻射量需2日半才會減半，患者一般要留院3至5日，「但輻射深度控制在11毫米以內，難影響他人」，而正式注射前，需花約1個月「預演」，包括先打可分解的替代劑，檢視流向肺及肝微球是否在可控範圍，亦要評估肝血管有無連接十二指腸或胃，若有便要先作堵塞，免輻射「走偏」。

新療法進取 對患者體魄要求高

陳補充，膽管癌是全身性癌性，極易擴散，而SIRT僅能局部「殺癌」，故仍需配合化療，「有70歲翁是慢性乙肝帶菌者，2020年4月發現患膽管癌，腫瘤有3.4厘米大，因位置靠中，無法以手術切除，他經『1+1』治療後5個月腫瘤縮小，存活至今。」陳續說，因新治療「較進取」，故對患者體魄要求高，宜用於肝腎功能正常，且癌症集中於肝臟者。他預料需5至8年才可進行第3期大型臨床研究，但合適患者現時可自費採用，視乎醫療機構，療程費用可高達40萬、50萬元。