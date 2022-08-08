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08/08/2022

再陷辦公室權鬥！同事惡人先告狀、上司旁觀不表態，打工仔只能以政治手段解决困局？

#管理 #人際關係 #打工仔 #職場 #辦公室貼士
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　「我不管！總之我要這樣做。」麻子跟人事部主管新井小姐說︰「做不到便是你的問題。」開會時避談與高佬跟進物流安排一事，卻在同一會議上對人事部發炮。

 

　　人事部屬支援部門，亞洲區所有公司人事管理皆由她負責。麻子是中國分公司 GM，但亦沒權踰越人事部職權範圍。他的「傑作」是堅持請一個銷售部門經理，但公司規定該職級必須中英文流利，能書寫準確英文。

 

　　既因公司是美國公司，又因該經理要與其上司意大利人Vitto直接溝通。可是，那應徵者在面試時英文不懂說，在性向測驗中又過不了關。人事部按正常程序拒絕了那份申請，但麻子卻大發雷霆，指摘人事部阻撓中國分公司發展。

 

　　開會後，新井小姐找我說︰「麻子說我刻意不給他盡快請到人，他因為沒人做該職位（銷售部門經理），中國分公司銷售做不上去，所以說我要為此負全責。」她說早已回了麻子電郵，以婉轉語氣重申公司立場。麻子仍採取一貫策略，把責任先推向別人身上，還惡人先告狀，寫電郵給亞洲區的MD，批評人事部新井小姐無理阻撓中國分公司的業務。

 

　　老鬼亦是個看風駛帆之徒，他看透公司目前發展重心是新興市場，中國是大目標，雖說他不同意麻子的做法，但他亦犯不著去插手中國分公司事務。他的算盤是「放手」，讓麻子去做，做得好，他功勞最大，做得不好時，麻子便成了他的座墊，卸了他的壓力。

 

　　所以他和之前一樣，不表態，靜觀其變。開會時，新井小姐不知怎樣回應，給麻子狙擊。會後她問我，她以為我曾負責中國分公司業務，又和麻子打過兩年交道，應該有好的建議給她。

 

　　我陷入兩難局面，不教她以政治手段去保護自己的話，便會眼巴巴看著她給麻子玩死。

 

 

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