再陷辦公室權鬥！同事惡人先告狀、上司旁觀不表態，打工仔只能以政治手段解决困局？

「我不管！總之我要這樣做。」麻子跟人事部主管新井小姐說︰「做不到便是你的問題。」開會時避談與高佬跟進物流安排一事，卻在同一會議上對人事部發炮。

人事部屬支援部門，亞洲區所有公司人事管理皆由她負責。麻子是中國分公司 GM，但亦沒權踰越人事部職權範圍。他的「傑作」是堅持請一個銷售部門經理，但公司規定該職級必須中英文流利，能書寫準確英文。

既因公司是美國公司，又因該經理要與其上司意大利人Vitto直接溝通。可是，那應徵者在面試時英文不懂說，在性向測驗中又過不了關。人事部按正常程序拒絕了那份申請，但麻子卻大發雷霆，指摘人事部阻撓中國分公司發展。

開會後，新井小姐找我說︰「麻子說我刻意不給他盡快請到人，他因為沒人做該職位（銷售部門經理），中國分公司銷售做不上去，所以說我要為此負全責。」她說早已回了麻子電郵，以婉轉語氣重申公司立場。麻子仍採取一貫策略，把責任先推向別人身上，還惡人先告狀，寫電郵給亞洲區的MD，批評人事部新井小姐無理阻撓中國分公司的業務。

老鬼亦是個看風駛帆之徒，他看透公司目前發展重心是新興市場，中國是大目標，雖說他不同意麻子的做法，但他亦犯不著去插手中國分公司事務。他的算盤是「放手」，讓麻子去做，做得好，他功勞最大，做得不好時，麻子便成了他的座墊，卸了他的壓力。

所以他和之前一樣，不表態，靜觀其變。開會時，新井小姐不知怎樣回應，給麻子狙擊。會後她問我，她以為我曾負責中國分公司業務，又和麻子打過兩年交道，應該有好的建議給她。

我陷入兩難局面，不教她以政治手段去保護自己的話，便會眼巴巴看著她給麻子玩死。