抵港檢疫「3 + 4」推紅黃碼配合 家居監察可外出 周五起實施

【晴報專訊】港人期待已久的旅遊返港檢疫終「大解禁」，與之配合的「紅黃碼」系統今生效。

當局指抵港旅客在檢疫及觀察期陽性，條件合適者仍可居家隔離。

政府昨宣布，海外及台灣抵港旅客本周五（12日）改為「3+4」檢疫，即3日酒店隔離及4日家居醫學監察，居家監察期內可持黃碼出入商場、超市買日用品，亦且可上班上學，惟禁入食肆等表列處所，完成監察即自動轉成「藍碼」，而紅黃碼不規管一般市民，亦無意將黃碼擴至密切接觸者。特首李家超強調抗疫不躺平，惟要科學精準，以平衡風險及經濟動力。

持「紅黃碼」者倘未更新「安心出行」，處所的驗證掃描器可偵測出異常。

海外及台灣抵港者本周五起調整檢疫安排，由7晚酒店檢疫縮短至3晚，隨後4日居家醫學監察，期間僅需每日量體溫、快測及定期核酸檢測。而「紅黃碼」系統今起生效，確診者安心出行內的疫苗通會轉為「紅碼」，不得離開隔離點；而旅客抵港核酸檢測陰性則同日獲發「黃碼」，禁入「主動核查」的疫苗通表列處所，惟可入商場、超市等購物及上班上學，至第7日仍陰性則會自動轉「藍碼」，即解除檢疫令。

黃碼禁入食肆等處所 求診者可豁免

醫務衞生局局長盧寵茂指，檢測要求同步調整為抵港第0、2、4、6及9日驗核酸；而抵港第1至10日都須每日快測。他提及，將抵港首日改列「Day 0」符醫學定義，酒店檢疫期仍維持72小時，並無延長。他又指，上月初至今僅4%抵港旅客陽性，80%人在酒店檢疫第2日揪出，以每千名旅客計，即40宗陽性個案中僅8人在第3日後發現，佔整體不足1%，較密切接觸者居家檢疫的陽性率更低，「繼續7日酒店檢疫不符成本效益」。李家超強調，當局掌握旅客資料，違檢疫令者一經定罪，最高可判罰款2.5萬元及監禁半年。

醫衞局補充，黃碼禁入食肆、指定醫療處所等。醫管局指，指定醫療處所涉專科門診等，但求診者可豁免，僅限制探訪、陪診及照顧者。衞生防護中心補充，旅客檢疫及觀察期陽性，條件合適仍可居家隔離；黃碼者上班上學應「匿埋食飯」。

創科工業局局長孫東指，僅入境旅客及確診者需更新安心出行至3.4.0版本，其他市民不用，強調姓名及身份證等資料經加密後才傳至政府系統比對，加密信息僅儲於用戶手機。持紅黃碼者即使「斷網」未更新，令程式顯示為「藍碼」，處所負責人的驗證掃描器亦能自動偵測出異常。

李家超：與內地通關無矛盾

李家超指，本港抗疫絕不躺平，但要科學精準管控，在風險可控情況平衡風險及經濟動力。他指，因紅黃碼需核酸檢測配合，故現階段無計劃擴至密接者。對本港是否放棄與內地通關，李強調與世界接軌和通關無矛盾，直言內地有其管控要求，期望在不加大對方風險情況下，盡量減少不便，但在中港未有共識前，不會公開細節，免訊息混亂。

另由內地及澳門抵港者，經「回港易」及「來港易」續獲豁免檢疫，第4、6日要驗核酸；其他人士居家強檢縮短為3晚。

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