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09/08/2022

首屆直接錄取缺宣傳 聯招新計分 大學彈性收生

#DSE #聯招 #大學
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　　【晴報專訊】中學文憑試（DSE）考生人數跌，加上欲吸納「尖子」，近年多間大學先後微調收生安排，惟考生若不熟知新安排，恐錯過大好機會。

 

面授課時間大減，教師追趕授課進度，難免少談升學資訊。（資料圖片）

 

　　有調查發現，逾4成高中生不知聯招新計分方法，以至是大學的彈性收生安排；而今年首推的「學校推薦直接錄取」計劃，有考生直言宣傳欠奉。有升學顧問建議，同學由中四起已可多留意升學資訊，提早籌劃出路。

 

　　今屆DSE考生上面授課時間歷屆最少，教師追趕授課進度，難免少談升學資訊。遵理潮指數今年7月中至8月初，以問卷訪問1,153名高中生，其中有41.4%受訪中四、中五生不知道在聯招新計分法下，考1科5**得分勝過2科奪4；計及應屆考生，不知道的比例亦達34.6%。對多間大學今年均推彈性收生安排，核心科「脫腳」仍有望入大學，有約19%受訪者不知已不一定要考獲「3322」。

 

遵理學校及遵理潮指數創辦人梁賀琪

 

　　遵理學校及遵理潮指數創辦人梁賀琪指，近年大學漸重視專才，個別科目得分會有加成，如中大中國研究，收生分數僅約20至25分，若學生早知課程對英文科成績加成，可及早讀好英文增入讀機會。

 

　　「學校推薦直接錄取計劃（SNDAS）」同樣今年首推，考生只要符課程要求，可在DSE放榜前獲院校直接錄取。去年8大共146個課程參與SNDAS，中大與港大佔近6成，教大稱來年會新增5個與STEM有關課程參與，浸大及科大亦指將增課程數目。當局早前稱今年有186名考生經此計劃入讀8大指定課程，其中有82人入讀港大22個課程，涵蓋文學、理學、教育等課程。

 

校長推薦視乎大學決定

 

　　循SNDAS獲港大「環球工程與商業雙學位課程」取錄的邵廸藍同學笑言，去年公布計劃時缺宣傳，只知「直接錄取」和「課程與學生配對」，最終僅3人有興趣，部分人經考慮後決定申請既有的校長推薦計劃（SPN）。

 

　　學友社學生輔導顧問吳寶城指，SNDAS去年學期初才公布，令考生認知不足，料未來會有改善；而SNDAS與SPN分別在於前者要求更仔細，後者能否幫助入學則視乎大學決定。另部分人會誤以為兩者是幫助成績較差的同學上大學，但SPN或仍要求同學滿足最低入學要求，而參與SNDAS的「神科」對校內成績要求不亞於DSE，建議有興趣同學早日認清分別，盡早籌劃。

 

 

下一頁:積極參與義工 營商體驗 皇仁仔直入港大「神科」

 

轉載自: 晴報

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