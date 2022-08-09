主持新飲食節目 黎諾懿︰製作費貴過拍套劇

【晴報專訊】由黎諾懿主持的無綫全新飲食節目《滿足的味道》，昨日於尖沙咀舉行記者會。諾懿強調節目製作認真，投放了大量時間及金錢，製作費比一部劇集更貴。

諾懿將在節目中下廚顯身手。

《滿足的味道》將於下周一首播，主持黎諾懿將帶觀眾認識不同經典香港美食，包括具代表性的燒肉、燒賣、煲仔飯及雲吞麵等，並尋找當中的歷史故事；節目又邀得李家鼎（鼎爺）、米芝蓮星級名廚歐國強、「少年食神」林澄光等擔任嘉賓，陣容鼎盛。其中一集，諾懿深入屯門燒豬工場的地窖，介紹有半世紀歷史的燒豬爐，成為本港電視史上「入坑第一人」，認真厲害。

節目邀得飲食界多位名人任嘉賓，分量十足。

盼盡快不用隔離

在節目中，諾懿凡事親力親為，他表示節目拍攝非常認真，因此製作需時，並解釋︰「今次節目著重『情』，主要介紹老店、即將結業嘅食店…節目用八個月時間先拍到六集，拍一集都要用八至十日，就連一滴油都想拍得靚，希望做到『望到都想食』。拍種稻米嘅過程拍足幾個月，之後拍埋收成就完喇，係好好嘅體驗。」諾懿又跟隨漁民出海捕野生黃花魚，他說︰「野生魚真係愈來愈少，相當珍貴，同時希望慢慢保育…拍呢個節目所用嘅時間同金錢，真係貴過拍一套劇！」

另外，提到政府公布縮減外地返港隔離措施，改為「3+4」安排，諾懿非常贊成︰「最好唔使隔離啦！都困擾咗一段時間，遏抑咗兩年半，係時候要回復基本正常生活。」