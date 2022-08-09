打仗還要嫌子彈貴？攔截飛彈還要先打打算盤看划不划算？這種離譜的笑話，最近自台灣真實上演。

美國眾議院議長佩洛西訪台後，解放軍宣布進行被稱為「封島式」的圍台軍演，而且出手頗有力道，第一天飛彈演習就有4枚飛越台灣上空，其中一枚更在台北市上方掠過。然而台灣軍方既沒有發出防空警報，更沒有動用經常吹噓精準度高的愛國者飛彈加以攔截，引發爭議。部分親綠的軍事專家出面替民進黨政府緩頰，指出解放軍用的是東風-15，造價僅僅是愛國者的三分之一，而且要發射兩枚才有效，所以非常不划算。這種論點，委實令人大開眼界。當一向認定的「敵人」飛彈都從頭頂飛過，還要計算反擊價錢合不合理來面對「準戰爭」狀況，還認為自己的飛彈貴過對岸的，所以不能發射以免吃虧，台灣人的想法真是奇特。

台灣的愛國者飛彈未能攔截東風-17等飛彈。

其實說穿了殘酷的真相，是非不為也，乃不能也。以台灣現有的武器，根本並不能攔截當天演習的導彈。解放軍在4日的演習中，對台發射的多枚飛彈，使用了東風-11、15、16和17型飛彈，目的是展示遠程火力打擊的威力。其中又以高超音速的東風-17最受關注。根據資料顯示，東風-17攻擊目標時，速度達到9倍到10倍音速而且還能隨時改變方向。台灣擁有的愛國者三型防空飛彈，射程高度約25-30公里，以被台灣軍事專家稱為廉價的東風-15來說，射程600多公里飛行時離地面大約有150公里。更何況是速度更快的東風-17，連雷達都無法鎖定，如何發射飛彈攔截？

而另一引人討論的，是4枚飛彈從北台灣新北市萬里、新店和台北市南港上空飛過時，當局並沒有用即時簡訊系統發布空襲警報。

台灣軍方公布的「防空識別區」範圍涵蓋大陸。

台灣軍方從去年開始，每天發布所謂解放軍機進入台灣「防空識別區」動態，並重申派戰機伴飛驅離。而台灣所謂的「防空識別區」，其實範圍非常廣，西邊還包括大陸福建和浙江省部份陸地，如此大陣仗的每天公布消息，無非是宣傳軍方有能力保護台灣。不過，解放軍機連台灣「領空」都沒靠近就派軍機驅離，飛彈侵門踏戶從頭上飛過，卻以各種理由推說不用發防空警報，這種邏輯實在令人大開眼界。

上次1996年台海飛彈危機，台灣人的壯舉是包船出海，到北海岸的三貂角外海看對岸射飛彈，大概是全世界絕無僅有的飛彈觀光。這次大陸船艦逼近，但是正逢暑假旺季，從宜蘭出海賞鯨豚的旅遊行程絲毫不受影響，有些人甚至期待可以賞鯨豚之餘順便觀賞對岸軍艦。我的一位導遊朋友，最近帶團去馬祖列島，形成特色和賣點之一就是例行性的實彈射擊演練，在夜間觀看信號彈發射後的火網交織。用台式說法形容，台灣人就是神經很大條。至於值此關頭台股不跌反漲，也是同樣的思維。