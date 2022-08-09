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09/08/2022

美國多州為墮胎權「開戰」

#墮胎權 #游離票
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　　美國聯邦最高法院今年6月24日做出裁決，認定美國憲法不保護婦女的墮胎權，墮胎是否合法應由各州決定。一石激起千層浪，在一些共和黨控制州議會的「紅州」(red state)，用立法方式禁止墮胎的各項準備工作立即展開。一個半月之後，兩個「紅州」走完既定程序:堪薩斯州經選民公投，否決了修改該州憲法的動議，不對墮胎設置新的限制，懷孕22周之內墮胎仍屬合法；印第安納州議會通過新法案，除強姦、亂倫等個別情形，墮胎屬於犯法，新法律9月15日生效。上述結果在一定程度上顯示出美國民意的走向，同時也說明儘管共和黨政客立場強硬，但「紅州」也不完全是鐵板一塊，理性抗爭會帶來意想不到的結果。
　
主流民意開放，地方政客保守
　
　　堪薩斯是美國中西部的「深紅州」(deep red state)，在1964年之後的歷次總統大選中，共和黨候選人都贏得該州的選票，2020年特朗普在該州得票比拜登多15%，共和黨支持者的優勢十分明顯。該州8月2日進行了選民公投，決定是否授權州議會修改州的憲法，加入禁止墮胎的條文。鑑於州議會內共和黨對民主黨有絕對優勢，而且共和黨政客多數比較保守，主張禁止墮胎，因此若公投結果支持授權修憲，在該州禁止墮胎將會毫無懸念。但公投結果卻是59對41，大比數否決了修憲提案，這一結果令共和黨領導人大失所望。　

 

（圖片由作者提供）

　　
　　實際上，在政治議題上比較保守的一部分共和黨選民，在社會問題上立場比較開放，他們將政府為禁止墮胎而修改憲法視為干預公民自由，其實這與反修憲運動的巧妙宣傳有關。這些民間組織在各種媒體上重點打「自由牌」，強調堪薩斯州的法律已經對墮胎有所規管，就像規管其它任何醫療行為一樣。這次修憲只會賦予政客們不應有的權力，讓他們干預普通人的生活，所以熱愛自由的人決不能讓修憲公投通過！這一套說辭在地廣人稀的堪薩斯州比較有說服力，該州的土地面積接近中國湖南省，但人口還不到300萬，其中85%是白人。作為產糧大州，全美四分之一的冬小麥和三分之二的高粱產自該州，在這塊土地上生活的人一貫崇尚自由，反對政府的各種干預，因此他們對修憲投反對票應該被視為合理的結果。
　
議會強推法案，民眾無權話事
　
　　在同樣由共和黨掌控的印第安納州，情況卻大不相同。該州沒有搞選民公投，直接由共和黨議員在州議會提出議案，訂立新法全面禁止墮胎。議會辯論之後，在新法條文中增加了少數例外情況，即強姦、亂倫受害者在受孕10個星期之內可以墮胎，但受害者必須就受害事件做公證；當孕婦生命受到威脅時可以墮胎；當胎兒有致命的非正常情況時允許墮胎。新法律還規定墮胎必須在醫院或醫院附屬的門診部進行，這意味著遠離城市的不幸孕婦要經過一番舟車勞頓才可墮胎，而在獨立診所行醫的婦科醫生則不可以再提供墮胎服務，其有關墮胎手術的行醫執照也將被吊銷。
　
　　共和黨在印第安納州參眾兩院都有明顯優勢，但並非所有共和黨議員都投票支持訂立新法。參議院有39名共和黨議員，11名民主黨議員，但投票結果卻是28比19，有8名共和黨人投了反對票。類似的情況也出現在眾議院，9位共和黨議員投了反對票。據美國媒體報導，部分共和黨溫和派議員反對全面禁止墮胎，認為在21世紀的今天，墮胎這件事應由女性自己做主。另一部分立場極度保守的共和黨議員則認為，「胎兒的生命是第一位的」，不能為墮胎設任何「例外」，一切墮胎都應被禁止。出於不同的立場，這兩類「非主流」共和黨議員投了反對票，這種「臨陣倒戈」如今比較少見。
　
　　事實上，近期多項民意調查都顯示，美國約70%的民眾贊成保留婦女墮胎的權利，但保守的政治勢力和傳統的宗教勢力在一些「紅州」掌握立法權，令民意無法影響大局。印第安納州州長霍寇姆(Eric Holcomb) 主張禁止墮胎，州議會通過了禁止墮胎的新法，幾分鐘後他就在法律文本上簽字，擺明為自己「攞彩」，讓印第安納成為最高法院裁決之後，全美第一個透過立法來禁止墮胎的州，給其它「紅州」做出「榜樣」。
　
炒熱墮胎議題，爭奪游離選票
　
　　墮胎權之爭已成為政治工具。最近民主黨在各州的分支機構和婦女組織緊密配合，透過社交媒體炒熱墮胎權這個話題，因為11月的中期選舉不涉及選總統，只有國會換屆，一般投票率比總統大選年要低。但如果能設置一個好的議題，有時會刺激一些「單一議題選民」(single-issue voter)出來投票。在通脹升溫等大眾議題之外，墮胎權似乎是今年比較吸引選民的「小眾議題」，它有可能幫助民主黨候選人爭取到更多「游離票」。有些選民不關心黨派政治，不按黨派立場來投票，但對捍衛公民自由與個人私隱卻立場堅定，堪薩斯州的公投結果證明了這一點。
　
　　以往在總統大選中獲勝的黨，兩年後在中期選舉中都會丟失國會議席，民主黨今年恐怕也不例外。目前在眾議院民主黨僅有微弱優勢，在參議院兩黨各佔50席，因此要保住議席繼續掌控兩院難度極大。雄心壯志可以有，但想改寫歷史，談何容易。

 

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