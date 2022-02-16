康健中心推廣樂齡科技 「入屋」保障長者身心健康

香港踏入第五波疫情，長者的身心健康最備受關注。要關注的，不單是長者作為高危群組的感染風險，也要顧及他們因減少出戶帶來的種種不便。疫情期間，本港公立醫院暫停了不少非緊急服務，長者需要延期覆診領藥；上周實施的「家居限聚令」使子女探訪機會大幅減少，導致長者的身心健康受到威脅。

此時，樂齡科技則能發揮重要作用，其應用頗為廣闊：從協助求醫的遙距醫療設備、家居使用的健康監測設備，以至可於家中安裝的安全監察和緊急輔助系統、便利日常生活及康樂的設備均屬此列。樂齡科技不但透過遙距及線上功能連結長者及社會、提供便利，也透過讓長者及其家人自行監察健康及生活狀況、確保安全。

然而，即便長者對樂齡科技有所聽聞，他們大多不知悉如何購買相關產品。恰好，政府在近年大力推動以疾病預防為本的基層醫療，並已設立了兩間地區康健中心，更計劃最終推廣至全港十八區。地區康健中心將擔任健康推廣、早期篩查、慢性疾病管理，以至社區復康服務的重要樞紐，逐漸成為醫院以外、以社區為本的持續護理服務提供單位。樂齡科技的應用正正與基層醫療的推廣一脈相承——就是利用科技保障長者日常身心健康，以免受疾病困擾。同時，地區康健中心較其他現存長者社區服務單位，例如長者地區中心及長者日間護理中心，有更大的作業樓面面積及更多輔助醫療人員進駐，成為了最理想的樂齡科技推廣地。

事實上，現行的地區康健中心已在展示若干樂齡科技產品，並有提供相關社區服務機構和復康用品店舖名錄。我們建議政府可在現有基礎上設立功能更廣的「樂齡科技展示區」：第一 ，中心應舉辦公眾教育活動，以提高社區對樂齡科技的認知；第二，中心應容許長者直接購買或租用正在展示的產品，以免卻長者尋求私人商戶購置產品的資訊成本；第三，由於中心的樂齡科技購置流量預計會上升，故展示區也可成為產品測試平台、收集用戶意見，並鼓勵產品供應商善用用戶反饋改進產品。除了這些功能，地區康健中心也能促進服務提供者之間的資訊流動、連結其他服務提供單位，達至「醫社合作」。例如，當用戶使用健康監測設備後產生了大量健康指標數據，中心則可作為中介單位，整合數據予相關的社會工作者和醫療專業人士 。

應用樂齡科技的初衷，就是利用科技改善社區及家居的長者生活環境及習慣，讓長者得以「居家安老」。疫情揭示了營造「齡活社區」的重要性——而地區康健中心定能成為讓樂齡科技「入屋」保障長者身心健康的重要推廣點。