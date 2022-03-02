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02/03/2022

推動科技抗疫 加快發展遙距醫療

#遙距醫療 #醫管局 #香港醫療
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Text: 團結香港基金醫療及社會發展研究主管 田詩蓓、團結香港基金助理研究員 夏楠

　　香港正經歷第五波疫情的衝擊，不斷增加的患者數量令原本負擔沉重的公立醫療系統更加雪上加霜。近日更出現醫院管理局（“醫管局”）公開呼籲患者避免前往公立醫院急症室求診，以避免進一步加劇醫院工作負荷的報導。早前，醫管局已經發出指引，呼籲新冠病毒快速抗原測試結果呈陽性或有其他病症而病況輕微的市民不要到急症室求診，而應通過其它渠道，如家庭醫生或其他私營醫療服務，尋求醫療幫助。

 

　　大量患者滯留社區，這對香港長期以來以醫院服務為中心的醫護服務模式帶來了巨大挑戰，但也帶來了變革的機會。應用科技，特別是遙距醫療服務，令患者在社區中也能獲得及時的醫療救助，成為其中一大亮點。通過遙距醫療服務，患者和醫務人員之間無需直接接觸，即可完成診療過程，在降低病毒傳播風險的同時，亦能提高診療效率，使患者足不出戶便可獲得即時的醫療服務。不僅如此，遙距醫療亦可使醫務工作者同時監察不同患者的臨床指標，並給出專業判斷，更有效率地使用緊張的人力資源。

 

 

　　自新冠疫情爆發以來，公私營界別都嘗試為患者提供遙距醫療服務，以滿足患者的需求。其中，醫管局在應用程式「HA Go」中加入遙距醫療功能，並在部分醫院中率先推出「遙距診症」先導計劃，為獲邀患者提供會診或跟進康復治療進程，滿足患者的服務需求。在私營界別，有機構不僅為患者提供診療服務，亦同時提供醫生紙、藥物遞送等服務，極大方便了患者。為應對第五波疫情，更有業者為已出現輕微病徵的新冠陽性或初步陽性患者，提供免費及適切的視像醫療支援服務，在紓緩醫療系統緊張的情況的同時，也進一步推廣了遙距醫療服務的發展。

 

　　作為傳統醫療模式的有益補充，遙距醫療在本港擁有巨大的發展潛力，但也需要克服一些困難和挑戰。一方面，醫委會2019年年底發出的《遙距醫療實務道德指引》中僅指醫生須事先與患者建立「病患關係」並根據「醫生的專業判斷」決定是否應為患者提供遙距醫療服務，卻未具體說明相關標準及可以使用遙距醫療服務的具體條件，如疾病範圍，具體執行細節和標準等等，導致業界對為患者提供遙距醫療服務取態審慎。另一方面，並非所有市民都擁有使用遙距醫療服務的條件。政府2020年調查結果顯示，34.1%的65歲以上長者在過去12個月中並未使用過互聯網。而與其它收入組別家庭相比，月入息低於10，000港元家庭介入互聯網比例相對較低。如何在推进遙距醫療服務發展的過程中，令所有基層市民都能從中獲益，是需要特別關注的問題。正如著名醫學期刊《刺針：風濕病學》早前評論所指出的，遙距醫療可能在疫情之後成為醫療服務的新常態，而醫療政策制訂者有責任提前做出謀劃，確保將好事辦好。

 

 

　　上個月底，立法會議討論通過的基層醫療發展相關議案，對香港醫療體系未來發展具有重大意義。議員特別强調政府需要制訂全面的數字醫療規劃和策略，應用數字科技解決醫療問題。政府應把握這一時機，充分汲取應對是次疫情的經驗教訓，積極回應市民和業界的訴求，在盡快對本港遙距醫療服務發展做出進一步規劃的同時提出遙距醫療的執行細節，確保病人在當下和未來都可以及時得到最適切的醫療服務。

 

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