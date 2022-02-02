數據化可提升運營效率、用戶體驗？4個例子看如何用數據打破「新零售困局」！

圍繞新零售行業舉辦的非結構化數據中台建設線上研討會成功召開，新零售行業共同探討新零售行業數字化趨勢，分享非結構化數據管理的實踐與方法。目前總結出新零售行業非結構化數據管理的4大難題，從不同角度分析了當前新零售行業在非結構化數據管理方面的需求。

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數據資產管理方面：需要實現分支機構、渠道商以及經銷商的各類文檔、圖片等文件跨地域、跨時間、跨部門、跨組織統一管理。

數據安全方面：需要有明確的審批路徑和流程，確保各項保密等級文件的安全流轉。

內容自動識別方面：需要支持基於關鍵詞、語義、圖片內容的知識智能搜索；並且對於涉政（如新疆棉、中國地圖）敏感內容的安全過濾。

知識運營方面：需要面向消費者的營銷素材與面向渠道和終端銷售的培訓素材都能用。

毫無疑問，新零售的本質是對人、貨、場的重構、升級及推動零售業實現數據、在線、智能、融合化。那麼，針對新零售行業在非結構化數據管理方面的難題，要如何應對呢？

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看看幾個典型的行業案例，全方面展示非結構化數據中台助力新零售行業以數據賦能業務的真實效果：

1. 某鞋服電商：圖片生命周期管理

商品樣張、設計圖、模特照片等從設計、拍攝、審核、上新、入庫，一直到過季歸檔等進行各階段細化管理，滿足不同生命周期階段的業務訴求，形成不同的文檔分類管理和規範流程，提高運營效率。

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2. 某連鎖藥店：藥品信息跨系統統一調用

打通ERP等業務系統，相關附件統一存儲在AnyShare，訪問者在ERP系統中掃條碼或輸入存貨檔案查詢存貨可快速預覽，實現藥品信息跨系統統一調用，既滿足GXP相關規範，又提升了查詢效率和體驗。

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3. 某瓷磚企業：精准營銷、大數據畫像

客戶可根據自己的喜好，通過以圖搜圖、以文搜圖的方式查找喜歡的瓷磚風格。大量的客戶咨詢或樣片查找數據積累，利用大數據分析，不僅可以用來改進產品設計風格、及時調整倉庫庫存；還可以精准地分析客戶畫像，便於營銷前置。

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4. 某本地生活電商：業務網數據不落地

該客戶是一家本地生活O2O電商企業，全國超過3000家門店。實現上傳解密，下載加密，達到文件防泄漏效果；同時基於核心文檔不落地策略，直接在線編輯，實現安全管控的同時，還能保證用戶體驗。

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Zenecom將提供一條龍的線上線下產品上架、營銷推廣及銷售運營服務；運用數據實現新零售的突破，線上開設小程序商城，為商家提供完善的一站式全渠道營銷服務，由產品報關報備、平台上架、跨境及內地物流及存倉、品牌推廣以至線下布點等一應俱全。跨境產品在15天內已可完成報關報備，商家隨即可將大批貨品運送至Zenecom位於廣州黃埔區設備完善的保稅倉。內地消費者於「唯家薈」線上商城購物後，貨品便會直接由內地保稅倉直送至顧客手上，省時快捷。

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線下擁有廣泛的國內線下布點，與多家極具信譽的大型連鎖藥房聯盟，在藥房內設立「信港商城 + 唯家薈」產品展示架及智能售賣機，將貨品於實體店內展示予內地消費者，實行O2O新零售推廣及銷售模式。隨著新零售行業知識管理系統朝著智能化、個性化的方向演進，各大商家要緊跟數據營銷從而達到營銷的目的。

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