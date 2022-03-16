新營銷模式掘起！透過直播互動成功吸客！創意營銷可建立品牌形象，增加銷售量

創意在如今信息媒體泛濫的時代顯得難能可貴，即使在今天，好的創意依然是各個行業的稀少資源。從商業宣傳的角度看，創意往往能夠引領一個社會的流行浪潮，甚至決定一個商業的成敗。線下實體營銷多年來一直奉行著傳統的營銷模式，導致信息媒體時代來臨時仍然後知不覺，結果只能在互聯網的了浪潮中艱難求生。

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到底是甚麼原因導致實體經濟的發展如履薄冰？有記者在走訪多家實體商業經濟後發現，如今的產品制造力遠遠高於市場的需求，不少產品出現過剩的現象，而且同質化的現象比較嚴重，如果商家自身無法做出品牌效應，就很難脫穎而出。

「360 Creative Solution」的首席創意營銷策劃師對記者表示，當下線下實體營銷是品創意的時代，這家比那家本質上差別不大，關鍵在於如何營銷、如何聚集人氣、如何打造「商業爆款」。

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在新媒體營銷的時代，打造商業品牌IP，為商家樹立品牌形象，迎合市場需求，創意營銷活動，對於品牌積累粉絲和增加與消費者之間的親密性至為重要。

從創意營銷的角度，首先要有足夠深入市場探查的能力，了解當下主流消費人群的喜好。其次要針對需求創意新潮的線下活動，滿足消費者的心理預期，實現營銷的良好轉化。身處於各類新媒體爆發的時代，我們無法回避現在廣受歡迎的「抖音」、「快手」、「一直播」、「小紅書」等人氣流量平台，因為潛在的消費客戶群大可在這裏找到。

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從「360 Creative Solution」近年的創意營銷來看，時代的傳播工具是實現創意營銷的一個重要關鍵，有了高人氣的流量平台，加上創意營銷，品牌的曝光和產品的營銷便指日可待。

作為國內知名創意營銷品牌，「360 Creative Solution」不僅關注營銷本身，更在於整個營銷過程是否會形成閉環，因為這才是商家最終的目的。

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「360 Creative Solution」在設計營銷方案時始終堅持環回市場營銷的創意策略，從策劃整個流程到活動實施執行，極為關注線下實體營銷帶來的轉化成果，最大程度幫助商家實現轉化。

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360 Creative Solution亦通過舉辦戶外嘉年華、制作大型的互動攤位游戲、安排卡通人物宣傳、邀請傳媒及網紅到場體驗、為客戶度身訂製抽獎、邀請明星、網紅探店等形式，幫助商家成功吸粉。

通過線下網紅探店，直播互動等形式，增強線下推廣的交流屬性，豐富推廣的內容形式，幫助商家成功吸粉，實現從創意營銷推廣到銷售的自然推進。