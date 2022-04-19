新營銷時代！如何洞悉市場趨勢，在疫下抓緊商機？

在面對瞬息萬變的市場，企業的市場推廣要到位才能實現高效傳播與轉化，作為專注於一站式推廣的營銷公司，360 Creative Solution隨時都保持著敏銳的洞察力，跟隨市場趨勢助力企業進行全方位推廣工作。

360 Creative Solution的負責人Rebecca表示：「以敏銳的市場觸覺和全方位的營銷思維模式可以迅速的洞悉市場推廣趨勢，從而帶領團隊在變化多端的市場趨勢中不斷探索創新，為企業客戶策劃完美的營銷策略，快速的搶佔市場，贏得更多消費者的喜愛認可，才能創造無限的品牌價值。」

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在洞悉市場推廣趨勢時，360 Creative Solution時刻保持著高度敏銳的洞察力，這樣才能隨時把握機會。受疫情影響，全球市場處在一個備受挑戰的趨勢，但同時也存在很多機會。通過洞悉市場推廣趨勢，360 Creative Solution發現，目前的內地市場更適合於多平台、多渠道的營銷方式。

360 Creative Solution擁有3萬以上的內地媒體和10萬以上的網紅博主資源，在洞悉市場推廣趨勢後，可以通過線上線下結合，微博大V、小紅書博主引流，網紅探店等進行多方聯動，制定一套營銷策略，幫助企業進行市場推廣。

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透過洞悉市場推廣趨勢，360 Creative Solution已經幫助新城市廣場、T.O.P商場、朗豪坊等眾多客戶實現了高效轉型。在「朗豪坊美妝節」的營銷策劃中，360 Creative Solution就是憑借著敏銳嗅覺，洞悉市場推廣趨勢，從而制定了合適的策略，精彩地呈現了一場美妝節，同時也獲得了客戶的認可和好評。

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360 Creative Solution負責人稱，正因為團隊擁有洞悉市場推廣趨勢的能力，因此在為客戶服務時，可帶給客戶更多信息，為客戶在制定營銷策劃提供專業的建議，從而實現有效的推廣。

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360 Creative Solution團隊著手推廣之前，都會先對客戶的品牌理念作全面理解，並根據品牌特性及受眾群體，來制定合適的策略。這幾年在Rebecca的帶領下，360 Creative Solution通過洞悉市場推廣趨勢，實現不少成功推廣案例，在行業內也備受關注。

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洞悉市場推廣趨勢的能力，是營銷團隊的必不可或缺的一部分，360 Creative Solution將會持續保持敏銳的洞察力，全面分析市場變化，掌握有效信息，為營銷工作提供有力的保障。營銷推廣是企業的重中之重，在變幻莫測的市場，贏得先機才能擁有更大的市場，未來360 Creative Solution將持續為客戶提供優質專業的服務。



