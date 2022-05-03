在線市場成新趨勢！如何結合線上線下推廣方案，發展營銷新方向？

隨著國內市場的不斷完善，中國亦加深在國際商業市場中的參與程度。過程中雖然實現了市場愈發廣闊而帶來的重大發展機遇，但與此同時，各個企業也將自己暴露在了一個更為自由與開放的市場評判體系之下，從而面臨更為激烈與殘酷的商業競爭。由此可見，在中國在線市場推廣趨勢的大方針之下，新形勢的推廣模式就顯得更為重要，這亦符合市場全球化，以及中國在線市場推廣趨勢的大環境要求。

（圖片由作者提供）

對於一間企業來說，要想擴張自己的商業版圖、打造企業文化、發揮品牌效應、無疑是一個捷徑，也是現代企業發展中不可避免的一個重要環節。營銷手段則是搭建這條捷徑的關鍵性工具，而360 Creative Solution便是一家立足於現代營銷的創意公司。

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在過去幾年的快速發展道路中，360 Creative Solution不斷吸收中國在線市場推廣趨勢所帶來的積極影響，改善以往單一的線下推廣方式，通過整合和不同篩選信息，最終確立了一套結合網絡直播帶貨和互聯網媒體傳播等線上推廣方案，與線下營銷活動相結合的推廣模式。在拓寬了營銷發展新渠道之餘，並將中國在線市場推廣趨勢規律運用到了自身的營銷案例之中。

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伴隨著中國在線市場推廣趨勢理論，無論是通過與政府合作，搭建綠色通道，幫助跨境電商在國內立足，打開市場等綜合性推廣活動，360 Creative Solution都先對企業進行了詳盡的研查，通過分析消費產品受眾，從銳利的視角以及中國在線市場推廣趨勢的手段，直接切入到消費者的心理痛點，從而減少企業與潛在受眾兩者之間的距離。讓企業在推廣商品時，能夠更加具有針對性，減少資源浪費，做到人員能量的充分調動，也讓企業的發展道路更為暢通。

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面臨全新的中國在線市場推廣趨勢，360 Creative Solution將自己的目標放在了迎合國家大戰略，以及時代發展的客觀要求之上，順勢而為，方能百戰百勝，這不僅是時代發展的必然要求，更是360 Creative Solution對於自我提升與發展的不斷鞭策。

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