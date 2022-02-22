  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
數碼新秩序
創科Hot Talk
改朝換代Digital智城物語智慧城市3.0我要初創數碼轉型智叻生活電商教室跨境營商戰略疫市新常態邵看新經濟
關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

22/02/2022

超過八成香港企業未為雲端數據做足防護　Thales：數據加密及金鑰管理至關重要

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

過去兩年，新型冠狀病毒疫情促使企業作出許多改變，當中包括讓僱員在家工作的工作模式。這新常態更帶動不少企業轉向雲端服務及應用。然而，企業未必能在短時間內充分了解其特性，加上部分程序也未必能與原有的工作流程和模式接軌，使得這種遷移到雲端的工作產生不少挑戰，同時，雲端平台的安全隱患也是一個值得關注的地方。

 

Thales透過《2021雲端安全研究》訪問了全球十多個國家與地區，當中涵蓋了亞太區中澳洲、新西蘭、印度、日本、韓國、新加坡、以及香港等地的2,600多位資訊科技和安全人員，了解企業在雲端遷移上碰到的問題及情況，深入研究雲端安全的變化，以及廣大行業在企業應用程式、雲端服務與網路存取管理方面的現狀和計劃。

 

 

香港多雲環境安全管理新挑戰

目前，香港企業對於雲端應用尚算普遍，根據研究結果顯示，有72%的受訪企業正在使用超過一個或以上的雲端平台，亦有59%的企業使用超過25個雲端軟件，由此可見已有愈來愈多香港企業面對「多雲」環境，同時面對著複雜的雲端安全管理的問題。Thales大中華及韓國雲數據保護與軟件授權業務資深銷售總監楊偉民Raymond表示：「在雲端的數據安全上，其實與過去的資訊安全有著很大的分別，當企業使用雲端時，數據是放在第三方的服務商上，服務商的管理人員、操作人員也有機會接觸到有關數據。又例如，當企業要清除數據時，要怎樣確認對方有清除到有關數據，包括所有備份呢？這些情況皆是無法用傳統資訊安全的方法去處理，對於企業而言，是一個新的挑戰。」

 

Thales

 

雲端服務的安全問題，Raymond指不少企業雖然知道加密對於維護資料安全十分重要，但實際上卻未有為資料做出足夠的保護。研究中顯示，不少企業認為將數據加密(65%)，以及金鑰管理系統 (58%)，均是一個必須的手段去確保雲端上的資料安全。但實際上，只有18%的香港受訪企業有為其過半的雲端敏感資料加密，換言之，超過八成受訪企業未有為雲端敏感數據進行適當的保護，「就著企業在雲端上的安全策略，企業需要落實全面的敏感數據加密程序，這樣已經能夠大大改善到雲端資據的安全。」

Thales2

企業需重視資料加密免招損失

為放上雲端的資料加密，是各個企業必須要完成的重要事項，假若雲端資料被入侵，對企業的影響可大可小。根據調查顯示，有37%的受訪企業在過去一年曾處理至少一次雲端入侵事件。對於被入侵企業的影響， Raymond稱：「第一，是對於企業的聲譽及對公眾的印象帶來影響；第二，企業需要及時作出補救行動，例如通知受影響人士、向因為事件而有實際損失的客戶賠償，甚至有外國企業因為資料外洩而導致倒閉。」 Raymond建議企業需要審視有甚麼敏感資料放在雲端上、雲端上的資料有沒有足夠的保護，以及使用跨平台數據保護方案以應對未來的挑戰。

 

點擊以下網址了解更多有關Thales《2021 雲端安全研究年度報告》

https://bit.ly/3363RWR

 

如欲進一步了解，可向 Edvance Technology (Hong Kong) Limited 查詢。

網頁 : www.edvance.hk  

電話：(852) 31849400

電郵：enquiry@edvance.hk  

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多創科Hot Talk文章

更多數碼新秩序文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

《名嘴發財高息股》有獎競猜遊戲！估中即賞你發財好市大利是

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk